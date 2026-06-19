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이주명, 팔색조 매력 폭발…'신입사원 강회장' 인생캐 경신

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  • 이주명은 19일 드라마 신입사원 강회장에서 강방글 역으로 존재감을 발휘했다
  • 위장 결혼·파티 장면 등에서 폭넓은 연기와 황준현과의 독특한 케미로 극의 재미와 긴장감을 높였다
  • 굿데이터 6월 2주 차 드라마 검색 이슈 키워드 1위에 오르며 작품 상승세와 함께 화제성을 입증했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이주명이 '신입사원 강회장'에서 매회 새로운 매력을 선보이며 존재감을 발휘하고 있다.

이주명은 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹 회장 강용호(손현주)의 숨겨진 막내딸 강방글 역으로 활약 중이다. 위장 작전부터 통쾌한 공조, 이색 관계성까지 폭넓게 소화한 이주명은 연기와 케미스트리, 화제성 3박자를 완성하는 완벽한 활약으로 검색 이슈 1위 달성과 동시에 자체 최고 시청률을 경신하는 작품의 상승세를 이끌며 극 전개의 중요한 축을 담당하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신입사원 강회장 이주명. [사진=신입사원 강회장 방송 캡처] 2026.06.19 moonddo00@newspim.com

특히 최근 방송에서는 이주명의 다채로운 캐릭터 플레이가 극에 활력을 불어넣었다. 일본인 신혼부부로 위장한 장면에서는 능청스러운 연기로 웃음을 자아냈고, 율리비아 총리를 직접 만난 파티 장면에서는 화려한 비주얼 변신과 함께 자연스러운 상황 대처와 대담한 결단력으로 짜릿한 재미를 더해 시청자들의 시선을 단번에 사로잡았다.

이 가운데 이주명은 캐릭터의 다양한 결을 섬세하게 포착하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하고 있다. 특유의 밝고 사랑스러운 매력으로 강방글의 친근한 면모를 생동감 있게 그려낸 것은 물론 결정적인 순간에는 냉철한 판단력과 단단한 내면을 밀도 있게 표현하며 인물의 입체적인 서사를 구축했다. 또한 최성그룹 승계 전쟁의 중심으로 나아가는 강방글의 성장과 변화의 과정을 촘촘하게 담아내 극의 긴장감을 최고치로 끌어올렸다.

무엇보다 겉으로는 인턴 동기이자 작전 파트너처럼 보이지만, 실제로는 아버지의 영혼이 깃든 황준현과 특별한 케미를 형성하며 색다른 재미를 전하고 있다. 각종 작전을 함께 헤쳐 나가는 과정에서 빈틈없는 호흡을 보여주며 통쾌한 공조 플레이를 펼치는가 하면, 딸을 챙기려는 황준현과 그 속사정을 전혀 모르는 강방글의 엇박자 반응으로 유쾌한 티키타카를 만들어내며 웃음을 선사했다. 동기 같으면서도 어딘가 부모와 자식 같은 독특한 관계성은 차별화된 매력을 보여주며 시청자들의 열렬한 호응을 얻고 있다.

이주명의 활약은 화제성으로도 이어졌다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 6월 2주 차 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서 1위에 오르며 높은 관심을 입증했다. 특히 불과 한 주 전 2위에 이름을 올린 데 이어 정상까지 차지하며 가파른 상승세를 보여줬다.

이렇듯 이주명은 유쾌함과 긴장감, 감정 연기를 고루 아우르며 '신입사원 강회장'의 중심을 든든하게 지키고 있다. 매주 새로운 얼굴로 주말 밤을 책임지는 이주명이 최성그룹을 둘러싼 경쟁 구도에 본격적으로 뛰어든 강방글의 모습을 어떻게 담아낼지 기대가 모인다.

한편, 이주명의 인생캐 열연을 만나볼 수 있는 '신입사원 강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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