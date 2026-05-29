이주명, LG트윈스 승리 요정 출격…잠실서 인생 첫 시구

AI 핵심 요약beta
- 배우 이주명이 31일 잠실야구장에서 LG-KIA전 시구를 한다.
- 이주명은 30일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 강방글 역을 맡아 새로운 매력을 선보인다.
- 다양한 작품으로 연기력을 인정받은 이주명은 첫 시구를 통해 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이주명이 데뷔 후 첫 시구에 나선다.
밝고 사랑스러운 매력으로 주목받아온 이주명은 오는 31일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG트윈스와 KIA 타이거즈 경기 마운드에 올라 승리 기원 시구를 펼친다.
이주명은 오는 30일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 존재 자체가 비밀인 재벌가의 숨겨진 자식인 강방글 역으로 출연해 새로운 매력을 선보일 예정이다.
강방글은 남다른 탄생 비화로 인해 자신의 꿈과 비전까지 숨긴 채 살아온 인물로, 겉으로는 유학파 출신의 문제아처럼 자유분방하지만 내면에는 존재 가치를 증명하고자 하는 뜨거운 야망을 품고 있다.
이주명은 드라마 '국민 여러분!', '미씽: 그들이 있었다', '카이로스', '이벤트를 확인하세요', '스물다섯 스물하나', '패밀리', '모래에도 꽃이 핀다' 등 다양한 작품에서 안정적인 연기와 자연스러운 캐릭터 소화력으로 존재감을 쌓아왔다. 영화 '파일럿'을 통해 스크린으로 활동 영역을 넓혔으며, 지난해 드라마 '마이 유스'에서는 풋풋한 로맨스까지 소화하며 폭넓은 매력을 입증했다.
작품마다 다른 얼굴로 캐릭터를 완성해온 이주명은 이번 LG트윈스 시구를 통해 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.
한편, 이주명의 시구를 만나볼 수 있는 LG트윈스 경기는 오는 31일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 진행된다.
moonddo00@newspim.com