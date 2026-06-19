NH농협손보, 가격 급락한 양파 농가에 '농업수입안정보험금' 154억원 지급

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험은 양파 가격 급락으로 어려움을 겪는 농업수입안정보험 가입 농가를 대상으로 오는 19일부터 보험금을 지급한다고 밝혔다.

이번 지급은 올해 조생종 양파의 수확기 가격이 기준가격보다 약 58% 급락함에 따라 농가의 구조적인 경영 안정을 돕기 위한 조치다. 총 지급 규모는 154억원이며, 대상 농가는 950가구로 집계됐다.

NH농협손해보험은 최근 양파 가격 급락에 따라 농업수입안정보험에 가입한 양파 농가를 대상으로 오는 19일부터 보험금을 지급한다고 밝혔다. [사진=MH농협손해보험]

보험금 지급의 바탕이 된 '농업수입안정보험'은 농산물 가격이 떨어지거나 수확량이 줄어 농가 수입이 일정 기준 밑으로 하락할 때 차액을 메워주는 정책보험이다. 현재 양파와 감자 등 20개 품목을 대상으로 운영 중이며, 정부가 보험료의 50%를 부담하고 지자체에서도 추가 지원을 제공한다.

송춘수 NH농협손해보험 대표이사는 "가격 하락으로 경영난을 겪는 양파 재배 농가에 보탬이 되도록 보험금 지급 절차를 빠르게 마무리하겠다"며 "농업인이 안심하고 영농에 집중할 수 있도록 농업수입안정보험의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 농협손해보험은 조생종 양파에 대한 보험금 집행을 시작으로, 향후 중만생종 양파의 수확기 가격도 조속히 산정해 관련 보험금을 조기 지급할 방침이다.

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