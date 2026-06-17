농협손보, 양돈농가 150곳에 폭염 예방물품 지원

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 16일 전북 김제시 전주김제완주축협에서 '2026년 가축 폭염 사고 예방 캠페인'을 실시했다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 송춘수 NH농협손해보험 대표이사와 김창수 전주김제완주축협 조합장을 비롯해 김제시청 축산과, 대한양돈협회 등 관계 기관 인사 20여명이 참석했다. 참석자들은 가축 폭염 피해를 줄이기 위한 민·관 협력 방안과 현장 예방 대책을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 16일 전북 김제시 전주김제완주축협에서 '2026년 가축 폭염 사고 예방 캠페인'을 실시했다고 17일 밝혔다. [사진=NH농협손해보험] 2026.06.17 yunyun@newspim.com

농협손해보험는 캠페인을 통해 양돈농가 150곳에 폭염 예방을 위한 사료첨가제를 전달했다. 폭염 피해 발생 시 대응 요령과 보험사고 처리 절차를 담은 안내장도 배포했다.

송춘수 농협손해보험 대표는 "돼지와 가금류는 땀샘이 없어 고온에 특히 취약한 만큼 환기시설 점검과 충분한 음수 공급 등 사전 관리가 중요하다"며 "앞으로도 가축 폭염 사고 예방을 위한 다각적인 지원책을 마련해 축산농가의 안전을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

한편 농협손보가 전국 지역 농·축협을 통해 판매하는 가축재해보험은 돼지와 닭 등 16종의 가축과 축사 사고를 보장한다. 정부가 보험료의 50%를 지원하며, 지방자치단체에 따라 보험료의 최대 30%를 추가로 지원받을 수 있다.

yunyun@newspim.com