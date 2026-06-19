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[전반 한국0-0멕시코] 양팀 엉덩이 빼고 싸워 골은 없었다...한국 유효슈팅 0개

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AI 핵심 요약

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  • 대한민국 축구대표팀이 19일 멕시코와 월드컵 조별리그 A조 2차전 전반전을 0-0으로 마쳤다
  • 멕시코의 일방적인 공세와 홈팬 야유 속에서 한국은 유효슈팅 없이 수비에 집중했다
  • 손흥민의 칩슛과 멕시코의 헤더 등 위기와 기회가 교차했지만 득점 없이 후반을 기약했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 개최국 멕시코의 일방적인 공세와 야유 속에 전반전을 득점 없이 마쳤다. 유효슈팅은 단 한 개도 기록하지 못했다. 양팀 모두 지지 않겠다는 의지가 강해 공격보다 수비에 치중했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코와 전반전을 0-0으로 마쳤다. 5만여 관중석을 가득 채운 멕시코 홈팬들의 압도적인 응원과 거센 야유 속에서 치러진 힘겨운 45분이었다. 1차전 체코전 당시 쏟아졌던 현지 팬들의 환호는 자국 대표팀을 향한 녹색 물결과 야유로 완전히 바뀌었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손으민이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 상대 골키퍼를 압박하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com
[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=설영우가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 멕시코 선수와 공을 다투고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

한국은 최전방 '손톱' 손흥민을 필두로 이재성, 이강인이 공격진에 서는 3-4-3 전형을 가동했다. 멕시코는 라울 히메네스를 앞세운 4-3-3 포메이션으로 맞불을 놓았다.

시작부터 팽팽한 신경전이 펼쳐졌다. 전반 3분 만에 이강인이 상대 볼을 경합하는 과정에서 거친 파울로 옐로카드를 받으며 불안하게 출발했다. 멕시코는 전반 6분 알바라도의 과감한 중거리 슈팅으로 포문을 열었으나 김승규가 침착하게 잡아냈다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=멕시코의 에드손 알바레스가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 손흥민의 슈팅을 골라인 앞에서 걷어내고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com
[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이재성이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 멕시코 선수에게 파울을 당하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

한국도 반격에 나섰다. 전반 15분 이강인이 멕시코의 뒷공간을 허무는 날카로운 패스를 찔렀다. 골키퍼와 일대일 찬스를 맞은 손흥민이 키를 넘기는 감각적인 칩슛을 시도했다. 공이 골문 안으로 흐르는 순간 멕시코 수비수 알바레스가 오버헤드킥으로 가까스로 걷어냈다. 직후 손흥민의 오프사이드가 선언되며 무효가 됐지만 멕시코의 간담을 서늘하게 만든 결정적 장면이었다.

위기도 있었다. 전반 19분 멕시코 알바라도의 날카로운 크로스에 이어 퀴뇨네스가 강력한 헤더 슈팅을 날렸다. 김승규의 정면 선방이 아니었다면 실점으로 연결될 뻔한 아찔한 순간이었다. 이후 경기는 소강상태로 접어들었다. 전반 22분 하이드레이션 브레이크로 숨을 고른 뒤에도 양 팀은 신중하게 공방을 이어갔다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=백승호가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 공을 다투고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com
[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=백승호(왼쪽)가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 공을 따내고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

한국은 전반 40분이 되어서야 첫 슈팅을 기록했다. 이재성의 패스를 받은 설영우가 다소 각이 없는 상황에서 왼발 슛을 시도했으나 골대를 크게 벗어났다. 전반 45분 이한범의 크로스에 이은 이재성의 문전 침투도 무위에 그쳤다. 홍명보호는 멕시코의 강력한 압박과 원정 텃세를 견뎌내며 후반전 반전을 도모하게 됐다.

psoq1337@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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