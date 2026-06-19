[2026WC] 캐나다, '2명 퇴장' 카타르에 6-0...스위스 제치고 B조 선두

사상 첫 월드컵 승리가 '대승'...주축선수 코네 부상 악재

캐나다 조너선 데이비드, 메시 이어 대회 2호 해트트릭

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 공동 개최국 캐나다가 무려 6골을 몰아치는 압도적인 화력쇼를 선보였다. 역사적인 월드컵 본선 무대 첫 승리다.

제시 마시 감독이 이끄는 캐나다는 19일(한국시간) 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 카타르를 6-0으로 완파했다. 지난 1차전에서 보스니아 헤르체고비나와 1-1로 비겼던 캐나다는 1승 1무(승점 4점)를 기록했다. 동률인 스위스에 골득실로 앞서며 조 1위로 올라섰다. 반면 카타르는 2명의 퇴장 악재 속에 1무 1패로 탈락 위기에 몰렸다.

과거 대한민국 사령탑 1순위 후보였던 마시 감독은 캐나다 축구에 역사적인 이정표를 세웠다. 캐나다는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 최전방에 라린과 조너선 데이비드를 배치해 공격을 이끌었다. 카타르는 아피프를 앞세운 4-3-3 전형으로 맞섰다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조너선 데이비드가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 해트트릭을 기록하자 캐나다 홈팬들이 열광하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

경기는 시작부터 캐나다의 일방적인 공세로 흘렀다. 강한 전방 압박에 카타르 수비진은 당황했다. 전반 16분 캐나다의 선제골이 터졌다. 데이비드의 강력한 슈팅이 골키퍼 선방에 막히자 쇄도하던 라린이 밀어 넣으며 골망을 흔들었다. 기세를 올린 캐나다는 전반 29분 추가골을 뽑아냈다. 뷰캐넌의 슈팅이 수비 맞고 굴절되자 데이비드가 환상적인 발리슈팅으로 연결해 2-0을 만들었다.

카타르에 결정적인 악재가 닥쳤다. 전반 32분 수비수 알 아민이 득점 기회를 저지하는 반칙으로 다이렉트 퇴장을 당했다. 수적 우위를 점한 캐나다는 전반 추가시간 승기를 굳혔다. 라린의 헤더가 골키퍼 손에 걸리자 데이비드가 재차 밀어 넣으며 전반을 3-0으로 마쳤다.

후반에도 캐나다의 폭격은 계속됐지만, 후반 8분 아찔한 장면이 발생했다. 핵심 미드필더 코네가 마디보의 거친 태클에 정강이가 부러지는 끔찍한 부상을 당했다. 비디오 판독(VAR) 끝에 마디보에게도 레드카드가 주어졌다. 카타르는 9명이 싸우는 최악의 상황에 직면했다. 코네는 들것에 실려 나갔고 살리바가 급히 투입됐다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조너선 데이비드가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 해트트릭을 기록하고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

교체 투입된 살리바가 동료에게 골을 바쳤다. 후반 19분 아크 부근 프리킥 기회에서 살리바가 자로 잰 듯한 오른발 감아차기로 4-0을 만들었다. 살리바는 코네의 유니폼을 들어 올리는 감동적인 세리머니를 펼쳤다.

화력쇼의 마무리는 자책골과 해트트릭이었다. 후반 30분 샤펠버그의 슈팅을 걷어내려던 카타르 알 만나이의 자책골이 나오며 스코어는 5-0까지 벌어졌다. 후반 추가시간에는 데이비드가 살리바의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 골망을 가르며 해트트릭을 완성했다. 이번 대회 리오넬 메시에 이은 2호 해트트릭이다.

캐나다는 대승으로 역사적인 첫 승을 거뒀지만 핵심 자원 코네를 잃은 마시 감독의 표정은 밝지 못했다.

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