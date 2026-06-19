전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] '승부조작 혐의' 코트디부아르 와히, 캐나다 입국 허가

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코트디부아르축구협회는 19일 승부조작 혐의 와히의 캐나다 입국 허가가 완료돼 독일전 출전이 가능해졌다고 밝혔다.
  • 와히는 리그1 니스-메스전 경고 관련 승부조작 의혹으로 프랑스 경찰 조사를 받았으나 가담 여부는 아직 결론 나지 않았다.
  • 코트디부아르축구협회는 공식 통보받은 법적 절차가 없다며 와히를 중요한 전력으로 신뢰하고 전폭 지지를 재확인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 승부조작 혐의로 수사를 받고 있는 코트디부아르 국가대표 공격수 엘리예 와히(OGC 니스)가 캐나다 입국 허가를 받으면서 독일과의 월드컵 조별리그 2차전에 정상적으로 출전할 수 있게 됐다.

코트디부아르축구협회는 19일(한국시간) SNS를 통해 "와히의 행정 절차가 긍정적으로 진행됐다"라며 "캐나다 입국에 필요한 모든 허가가 발급됐다"라고 발표했다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 승부조작 혐의를 받고 있는 코트디부아르 국가대표 와히. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

불과 몇 시간 전만 해도 상황은 불투명했다. 협회는 "캐나다 입국에 필요한 행정 허가가 아직 나오지 않았다"라며 "와히는 대표팀이 캐나다로 이동한 뒤에도 미국에 남아 절차를 기다릴 예정"이라고 밝혔지만, 이후 허가가 최종 승인되면서 문제를 해결했다.

이에 따라 와히는 오는 21일 캐나다 토론토 스타디움에서 열리는 독일과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 E조 조별리그 2차전에 출전할 수 있게 됐다.

이번 논란은 지난 18일 미국 스포츠 매체 '디애슬레틱'의 보도를 통해 알려졌다. 매체는 와히가 프랑스 프로축구 리그1 경기와 관련한 승부조작 의혹으로 지난달 프랑스 경찰 조사를 받았으며 한 차례 체포됐다가 석방됐다고 전했다.

문제가 된 경기는 지난 5월 17일 열린 OGC 니스와 FC 메스의 리그 경기다. 당시 와히가 경고를 받을 것이라는 특정 베팅 항목에 비정상적으로 많은 금액이 몰렸고, 실제 경기에서도 와히가 옐로카드를 받으면서 의혹이 제기됐다.

프랑스 수사 당국은 해당 베팅 흐름과 경기 상황의 연관성을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 다만 현재까지 와히가 직접 승부조작에 가담했다는 결론이 나온 것은 아니며 수사는 계속 진행 중이다.

이 같은 상황 때문에 와히의 캐나다 입국 여부도 관심을 모았다. 캐나다는 범죄 수사나 형사 사건에 연루된 외국인의 입국 심사를 엄격하게 진행하는 국가로 알려져 있다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 승부조작 혐의를 받고 있는 코트디부아르 국가대표 와히. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

실제로 캐나다 이민·난민·시민권부(IRCC) 대변인은 로이터통신을 통해 "입국 자격이 없거나 임시 체류 요건을 충족하지 못한 사람이라도 예외적인 상황에서는 임시 거주 허가가 발급될 수 있다"라고 설명했다.

다만 IRCC는 개인정보 보호 원칙에 따라 와히 사례에 대한 구체적인 심사 과정이나 허가 사유는 공개하지 않았다.

논란 속에서도 와히는 이번 대회에서 정상적으로 대표팀 일정을 소화하고 있다. 그는 지난 15일 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 에콰도르와의 조별리그 1차전에 선발 출전해 팀의 1-0 승리에 힘을 보탰다. 후반 초반에는 강력한 오른발 슈팅이 크로스바를 강타하는 등 위협적인 장면을 연출하기도 했다.

코트디부아르는 와히를 향한 신뢰도 재차 드러냈다. 협회는 성명을 통해 "현재까지 와히와 관련한 어떠한 법적·행정적 절차에 대해서도 공식 통보를 받은 적이 없다"라며 "특히 어려운 시기를 겪고 있는 선수에게 전폭적인 지지를 보낸다"라고 밝혔다.

이어 "와히는 여전히 코트디부아르 대표팀의 중요한 구성원이며, 우리는 그가 팀에 기여할 수 있다고 믿고 있다"라고 강조했다.

코트디부아르는 에콰도르전 승리로 승점 3을 확보하며 E조 선두권 경쟁에 뛰어든 상태다. 독일과의 2차전은 조별리그 통과 여부를 가를 중요한 승부로 평가받는다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
사진
'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동