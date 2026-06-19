현대로템, 모로코 전동차 유지보수 사업 7482억 수주

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 모로코 철도청으로부터 전동차 유지보수 사업을 7482억원에 수주했다. 해외 철도 유지보수 사업 중 최대 규모다.

현대로템은 18일(현지 시간) 모로코 라바트에서 모로코 철도청과 계약식을 진행했다고 19일 밝혔다. 이용배 현대로템 대표이사와 모하메드 라비 클리 철도청장이 참석했다.

이용배(왼쪽) 현대로템 대표이사 사장과 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장이 지난 18일(현지 시간) 모로코 라바트에서 전동차 유지보수 사업에 대한 계약식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다 [사진=현대로템]

이번 계약은 지난해 2월 체결된 2층 전동차 공급 프로젝트의 연장선이다. 현대로템이 공급하는 전동차 440량 전체가 유지보수 대상이며, 현대로템과 모로코 철도청이 설립한 합작법인을 통해 20년간 진행된다.

현대로템은 차량 정비와 보수에 필요한 예비부품 공급, 헬프데스크 운영, 중정비 기술 지원을 담당한다. 중정비는 시험검사와 수리, 부품교체 등을 통해 전동차의 성능과 운행 안전성을 확보하는 작업이다.

유지보수 사업에 투입되는 예비부품은 현대로템의 협력사인 국내 200개 이상의 중소·중견기업이 공급한다. 현대로템이 공급하는 2층 전동차는 2030년 월드컵 개최를 앞두고 있는 모로코의 카사블랑카를 중심으로 주요 지역들을 연결할 예정이다.

y2kid@newspim.com