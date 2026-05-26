현대로템, 무인로봇 국책과제 2건 수주

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 26일 AI기반 무인로봇 국책과제 2건을 수주했다
- 산업부 과제로 자연어 명령 다중로봇 통합 관제체계를 구축한다
- ADD 과제로 디지털트윈 시뮬레이터와 엣지AI 모듈형 로봇을 개발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 인공지능(AI) 기반 무인로봇 개발 국책과제 2건을 수주했다.
26일 현대로템은 산업통상부와 국방과학연구소(ADD)가 발주한 '자연어 명령 기반 이종·다중 로봇 통합 관제 시스템'과 '피지컬 AI기반 통합 시뮬레이터 및 모듈형 로봇 시스템' 연구개발 과제의 최종 사업자로 선정됐다고 밝혔다.
산업부 과제는 여러 종류의 무인로봇을 인간의 언어와 문자로 통합 제어하는 소프트웨어 개발이 핵심이다. 기존에는 관리자가 각 로봇마다 특정 원격 장치로 명령을 일일이 입력해야 했으나, 이번 과제를 통해 최소한의 운용 인력으로도 언어와 문자를 활용해 다수의 무인 플랫폼을 동시에 제어할 수 있게 된다. 현대로템은 다목적무인차량 HR-셰르파와 다족보행로봇에 이 기술을 적용해 군집 단위로 동시 운용 가능한 통합 지휘통제체계를 구축할 계획이다.
ADD 과제는 무인로봇의 성능을 가상환경에서 검증하는 디지털 트윈 시뮬레이터와 모듈형 무인로봇 플랫폼 개발을 내용으로 한다. 시뮬레이터가 개발되면 실제 운용 이전에 다양한 환경과 임무 조건을 반복 검증할 수 있어 개발 효율성이 높아진다. 모듈형 무인로봇 플랫폼은 4개의 다리에 탈부착 가능한 바퀴가 달리고 로봇팔이나 폭발물탐지장치 등 다양한 임무 장비가 장착될 예정이다. 중앙 서버와 단절된 상태에서도 현장에서 자체 판단하는 엣지(Edge)AI 기술도 적용된다.
현대로템은 육군에 납품한 HR-셰르파와 무인소방로봇, 다족보행로봇 등 무인 플랫폼 라인업을 확장 중이다. 지난달에는 ADD로부터 다목적무인차량의 가상 시험평가 체계 구축 연구과제도 수주했다.
y2kid@newspim.com