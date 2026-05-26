현대로템, 무인로봇 국책과제 2건 수주

산업부·국방과학연구소 발주 AI 기반 개발 사업 선정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 인공지능(AI) 기반 무인로봇 개발 국책과제 2건을 수주했다.

26일 현대로템은 산업통상부와 국방과학연구소(ADD)가 발주한 '자연어 명령 기반 이종·다중 로봇 통합 관제 시스템'과 '피지컬 AI기반 통합 시뮬레이터 및 모듈형 로봇 시스템' 연구개발 과제의 최종 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

산업부 과제는 여러 종류의 무인로봇을 인간의 언어와 문자로 통합 제어하는 소프트웨어 개발이 핵심이다. 기존에는 관리자가 각 로봇마다 특정 원격 장치로 명령을 일일이 입력해야 했으나, 이번 과제를 통해 최소한의 운용 인력으로도 언어와 문자를 활용해 다수의 무인 플랫폼을 동시에 제어할 수 있게 된다. 현대로템은 다목적무인차량 HR-셰르파와 다족보행로봇에 이 기술을 적용해 군집 단위로 동시 운용 가능한 통합 지휘통제체계를 구축할 계획이다.

현대로템의 다목적무인차량 HR-셰르파와 다족보행로봇의 모습 [사진=현대로템]

ADD 과제는 무인로봇의 성능을 가상환경에서 검증하는 디지털 트윈 시뮬레이터와 모듈형 무인로봇 플랫폼 개발을 내용으로 한다. 시뮬레이터가 개발되면 실제 운용 이전에 다양한 환경과 임무 조건을 반복 검증할 수 있어 개발 효율성이 높아진다. 모듈형 무인로봇 플랫폼은 4개의 다리에 탈부착 가능한 바퀴가 달리고 로봇팔이나 폭발물탐지장치 등 다양한 임무 장비가 장착될 예정이다. 중앙 서버와 단절된 상태에서도 현장에서 자체 판단하는 엣지(Edge)AI 기술도 적용된다.

현대로템은 육군에 납품한 HR-셰르파와 무인소방로봇, 다족보행로봇 등 무인 플랫폼 라인업을 확장 중이다. 지난달에는 ADD로부터 다목적무인차량의 가상 시험평가 체계 구축 연구과제도 수주했다.

y2kid@newspim.com