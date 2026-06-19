박지현, 설렘 잊은 7년 차 직장인 변신…'내일도 출근!' 공감 저격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박지현이 권태로운 일상에 지친 직장인의 현실을 그린다.

오는 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내일도 출근! 박지현. [사진=tvN] 2026.06.19 moonddo00@newspim.com

박지현은 극 중 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속에서 권태기를 겪고 있는 7년 차 직장인 '차지윤' 역을 맡았다. 차지윤은 맡은 일을 묵묵히 해내지만, 어느 순간 일도 일상도 무미건조해진 현실 직장인을 대변하는 인물이다. 철두철미한 원칙주의 상사 강시우(서인국)와 회사 안팎으로 얽히며 새로운 감정을 마주하게 된다.

그동안 박지현은 '브람스를 좋아하세요?', '재벌집 막내아들', '재벌X형사', '은중과 상연', '와일드 씽' 등에 출연하며 작품마다 전혀 다른 결의 캐릭터를 자신만의 색으로 완성해 왔다. 차갑고 도회적인 분위기부터 당당한 카리스마, 섬세한 감정 연기까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 박지현이 이번에는 지극히 평범한 직장인 차지윤으로 새로운 변신에 나선다.

특히 '내일도 출근!'에서 박지현은 업무와 일상에 지쳐 무기력해진 직장인의 모습부터 예상치 못한 만남 이후 조금씩 변화하는 감정까지 세밀하게 그려낸다. 권태로운 일상에 익숙해진 차지윤이 잊고 지냈던 설렘을 다시 마주하는 과정은 박지현의 섬세한 감정 연기를 통해 현실감 있게 완성될 예정이다.

무엇보다 차지윤은 어느 순간 설렘보다 퇴근이 더 간절해진 직장인이다. 권태로운 일상에서 강시우를 만나 예상치 못한 변화를 마주하게 되는 차지윤의 이야기는 많은 직장인들의 공감을 불러일으킬 것으로 기대된다. 이에 박지현은 차지윤의 현실적인 고민과 감정을 섬세하게 그려내며 공감과 위로를 전할 전망이다.

한편, tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 22일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.

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