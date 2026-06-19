세븐일레븐, 서울마음편의점 강동점에 도시락 200개 기부

댓글 이벤트로 마련된 김희은산채더덕비빔밥 전달

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 지난 18일 서울 강동구에 위치한 서울마음편의점 강동점(성내종합사회복지관)을 찾아 김희은 셰프와 협업한 '김희은산채더덕비빔밥' 200개를 기부했다고 19일 밝혔다.

이번에 기부한 김희은산채더덕비빔밥은 세븐일레븐과 미쉐린 1스타 김희은 셰프가 공동 기획·개발한 프리미엄 건강 간편식이다. 봄 제철 식재료인 더덕볶음을 주재료로 사용했으며, 7가지 고명과 비법 양념 고추장, 참기름 등을 담아 영양과 맛을 모두 고려했다.

세븐일레븐이 지난 18일 서울 강동구 소재 서울마음편의점 강동점(성내종합사회복지관)에 방문해 도시락 200개를 기부했다. [사진=코리아세븐]

기부된 도시락은 서울마음편의점 강동점을 찾는 지역 주민과 이웃들에게 전달됐다. 서울마음편의점은 고립감이나 외로움을 느끼는 시민들이 자유롭게 방문해 소통할 수 있는 공간으로, 외로움 진단과 상담 서비스를 제공하고 있다. 서울시가 '외로움 없는 서울' 조성을 위해 운영 중이다.

이번 나눔 활동은 세븐일레븐이 지난 5월 가정의 달을 맞아 진행한 '지역사회 나눔 활동 프로젝트'의 일환으로 마련됐다.

앞서 세븐일레븐은 김희은 셰프와 함께 초록우산 어린이재단에 도시락과 인형 굿즈 총 2000개를 전달했으며, 어버이날에는 서울역과 돈의동 쪽방촌에 도시락과 생수 1000개를 후원했다. 이와 함께 공식 인스타그램을 통해 '김희은X세븐일레븐 따뜻한 댓글 기부 이벤트'를 진행하며 댓글 500개 달성 시 도시락 200개를 기부하기로 했다.

세븐일레븐은 지역사회와의 상생 활동도 지속하고 있다. 지난 4월에는 경영주, 임직원, 협력업체와 함께 지역 농가 상생 프로그램과 지역아동센터 기부 활동을 진행했으며, 어린이날에는 보바스병원 환아를 위한 나눔 활동을 펼쳤다.

김미소 세븐일레븐 커뮤니케이션팀 ESG담당 선임수석은 "고객들의 적극적인 참여로 가정의 달에 시작된 나눔의 불씨가 이달까지 성공적으로 이어질 수 있었다"며 "앞으로도 고객과 함께 호흡하며 선한 영향력을 전파하는 진정성 있는 ESG 경영을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com