서울시교육청, 이주배경학생 위한 '찾아가는 한국어교육' 확대 운영

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지원 사각지대 해소 위해 전문강사·퇴직교원 직접 학교 방문

입국 초기 학생 맞춤형 교육...학교 적응과 기초학력 지원 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 한국어교육 지원이 부족한 학교와 기존 지원에서 제외된 이주배경학생을 대상으로 '바로지원 한국어교실'과 '퇴직교원 연계 찾아가는 한국어교실'을 본격 운영한다고 밝혔다.

최근 서울 지역 내 이주배경학생 수가 꾸준히 증가하면서 학교 현장의 한국어교육 수요 역시 크게 늘어나고 있다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

특히 다문화 특별학급이나 이중언어강사가 배치되지 않은 학교의 경우 입국 초기 중도입국 및 외국인 학생의 학교 적응과 수업 참여 지원에 어려움을 겪어왔다.

또 기존 지원 사업의 규모 한계로 일부 학생이 지원 대상에서 제외되는 문제도 발생해 왔다.

이에 서울시교육청은 지역이나 학교 여건에 관계없이 모든 이주배경학생이 필요한 지원을 받을 수 있도록 전문강사와 퇴직교원이 학교로 직접 찾아가는 맞춤형 한국어교육 지원을 확대하기로 했다.

'바로지원 한국어교실'은 다문화 특별학급이나 이중언어강사 배치가 어려운 비밀집지역 학교에 재학 중인 입국 6개월 이내 초등학생을 대상으로 운영된다. 교원자격증과 한국어교육 전문성을 갖춘 강사가 학교를 방문해 최대 3개월간 맞춤형 교육을 제공한다.

특히 국어 등 이해 중심 수업은 1:1 개별 지도 방식으로 진행되며 예술·체육 등 활동 중심 수업은 또래 학생들과 함께 참여하도록 해 학교 적응과 교우관계 형성을 돕는다.

'퇴직교원 연계 찾아가는 한국어교실'은 기존 지원 사업에서 제외된 약 100명의 이주배경학생을 추가 지원하기 위해 마련됐다. 공무원연금공단을 통해 모집된 초·중등 퇴직교원이 학생과 1:1로 매칭돼 학교를 방문하며 생활한국어와 학습한국어를 비롯해 읽기·쓰기·셈하기 등 기초학력 향상을 지원한다. 수업은 주 2~3회, 회당 2시간씩 진행되어 학생의 학습 참여와 학교 적응을 체계적으로 돕는다.

서울시교육청은 사업의 안정적 운영과 전문성 강화를 위해 서울다문화교육지원센터를 중심으로 교육자원봉사지원센터, 공무원연금공단 등과 협력체계를 구축했다.

또 지도 인력 대상 사전교육을 실시하고 학습자 및 봉사자용 교재를 공동 지원하는 등 현장 지원도 강화할 계획이다.

정근식 교육감은 "한국어는 이주배경학생이 학교생활에 적응하고 배움에 참여하기 위한 가장 중요한 출발점"이라며 "학교 현장을 잘 아는 퇴직교원의 경험과 전문성을 활용해 필요한 학생 누구나 적시에 지원받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이번 사업을 통해 서울시교육청은 입국 초기 이주배경학생의 언어 장벽을 낮추고, 기존 지원 사각지대를 해소해 공교육 안착을 지원할 것으로 기대하고 있다.

hyeng0@newspim.com