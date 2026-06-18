전재수 당선인 "부산 정치 경쟁 구도 전환…성과 중심의 시정 운영"

"성과와 결과 냉정하게 평가받아야"

"민생 대응 최우선 과제 현안 점검"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 당선인이 "부산 정치 지형이 경쟁 구도로 전환된 만큼 앞으로는 성과로 평가받는 시정이 필요하다"고 말했다.

전 당선인은 18일 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 당선자 대회'에서 "선거 과정에서 제기된 문제와 공약을 함께 안고 가야 한다. 당선자뿐 아니라 낙선자들의 공약과 노력까지 함께 책임지는 자세가 필요하다"며 이같이 밝혔다.

그는 최근 낙선자들과 가진 간담회를 언급하며 "선거 과정에서 다양한 문제 제기가 있었고 이를 정책과 시정에 일정 부분 반영해야 한다"며 "시민이 선거를 통해 표출한 요구는 당락과 관계없이 존중돼야 한다"고 주장했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 18일 오후 2시 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 '더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 당선자 대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.06.18

부산 정치 지형 변화에 대해서도 평가를 내렸다. 전 당선인은 "지난 총선과 이번 지방선거 득표율을 보면 민주당이 부산에서 대안 세력으로 자리 잡기 시작했다"며 "이제는 일방적 구도가 아니라 경쟁하는 정치 질서가 형성됐다"고 설명했다.

그러면서 "경쟁 구도가 자리 잡은 만큼 앞으로는 성과와 결과로 냉정하게 평가받는 단계에 들어섰다"며 "시정 운영 과정에서의 잘못에 대해서는 그에 상응하는 책임을 요구받게 될 것"이라고 강조했다.

선출직 공직자의 역할과 관련해서는 절차와 소통을 언급했다. 전 당선인은 "선출직 공직자의 역할은 충분히 듣고 정해진 절차를 지키는 데서 출발해야 한다"며 "일방적인 추진 방식은 행정에 대한 시민의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다"고 지적했다.

또 "단기간에 시민이 체감할 수 있는 변화도 중요하다"며 "취임 이후 민생 대응을 최우선 과제로 두고 생활과 밀접한 현안부터 점검하겠다"고 했다.

공무원 조직과 정책 결정 구조에 대해서는 "정책 결정 과정에 공무원 참여를 확대하고 책임을 함께 나누는 구조가 필요하다"고 진단했다. 인수위원회 출범 자리에서도 그는 "시민에게 약속드린 내용을 차질 없이 준비해달라는 주문이 많았다"며 "조직 내부의 전문성을 살리면서도 시민 눈높이에 맞는 정책을 마련하겠다"고 언급한 바 있다.

관광·도시 정책 방향과 관련해서는 "외국인 관광객 증가가 부산에 새로운 기회가 되고 있다"며 "도심과 해안, 원도심과 신도심 간 격차를 줄이고, 특정 지역에 편중되지 않도록 관광 수요를 분산할 수 있는 방안을 검토하겠다"고 전했다.

전 당선인은 "부산이 중앙정부와 지방정부, 관련 부처가 함께 협력하는 구조 속에서 도시 경쟁력을 키워야 한다"며 "시민의 선택이 시정의 대전환을 요구한 만큼 평가와 견제를 전제로 한 시정을 준비하겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com