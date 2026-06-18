포커스에이아이, 초저지연 영상전송 기술 독점 계약

웨이버사시템즈와 3년 계약…올해 4분기 차세대 솔루션 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 웨이버사시템즈로부터 초저지연 영상전송(ULL) 기술과 슬롯 확장형 지능형 엣지 서버(SGE) 기술에 대한 전용실시권 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 계약 기간은 3년이며, 일정 매출 요건을 충족하면 자동으로 연장된다. 포커스에이아이는 보안용 인공지능(AI) CCTV 및 네트워크 카메라 분야에서 해당 기술을 활용한 제품 판매와 자체 솔루션 개발을 독점적으로 추진할 수 있다.

회사는 기존 AI 영상분석 기술에 ULL·SGE 기술을 접목해 차세대 영상관제 솔루션을 개발 중이며, 올해 4분기 출시를 목표로 하고 있다. 소프트웨어와 하드웨어 모두 국내에서 개발·생산되는 솔루션으로, 해외 장비에 대한 보안 우려 확산으로 증가하는 국산 대체 수요를 흡수할 수 있을 것으로 기대된다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

ULL은 기존 영상관제 시스템의 전송 지연을 최소화해 실시간 수준의 영상 송출을 구현하는 기술이다. 이를 통해 관제센터는 현장 상황을 신속하게 파악하고 즉각적으로 대응할 수 있다. SGE는 신경망처리장치(NPU) 기반 AI 가속기를 탑재해 영상 데이터를 현장에서 즉시 분석 가능하며, 물리적 망 분리 기반 이중화 구조로 보안성과 안정성을 높일 수 있다. 슬롯 확장 구조를 통해 사용 환경에 따라 다양한 기능을 추가할 수 있다.

구형모 포커스에이아이 대표는 "이번 전용실시권 확보를 통해 단순 기술 사용이 아닌 실시간 영상전송과 현장 AI 분석 역량을 내재화할 수 있게 됐다"며 "기존 AI 영상분석 기술에 ULL·SGE 기술을 결합한 차세대 영상관제 솔루션을 올해 4분기 선보이고 국산 대체 수요를 기반으로 시장을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 포커스에이아이는 공공안전, 산업안전, 스마트시티 등 다양한 분야에서 해당 기술 적용에 대한 상담과 협력 문의를 받고 있으며, 제품 출시를 앞두고 사업화 준비를 본격화하고 있다.

nylee54@newspim.com