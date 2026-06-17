기아, 대형버스 사업 철수 추진…노조 "고용 대책 없는 중단 반대"

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그랜버드 생산 1~2년 내 종료 검토

미래 모빌리티 집중 전략…현대차로 생산 일원화 전망

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 기아가 대형버스 사업 철수를 추진한다. 수익성이 둔화된 버스 사업을 정리하고 미래 모빌리티 분야에 역량을 집중하기 위한 전략으로, 현대차그룹의 대형버스 생산은 현대차 중심으로 재편될 전망이다.

17일 업계에 따르면 기아는 이날 열린 노사 고용안정위원회 실무협의에서 대형버스 '그랜버드' 생산 중단 방침을 노동조합에 전달했다. 생산 종료 시점은 향후 1~2년 내로 검토되는 것으로 알려졌다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

그랜버드는 현재 기아가 생산하는 유일한 버스 차종이다. 기아는 전신인 아시아자동차 시절부터 수십 년간 버스 사업을 이어왔지만 최근 시장 환경 변화와 수익성 악화 등을 고려해 사업 구조 재편에 나선 것으로 전해졌다.

업계에서는 국내 버스 시장 성장 둔화와 친환경 전환 부담이 이번 결정의 배경으로 작용한 것으로 보고 있다. 고속철도망 확대와 이동 수요 변화로 고속·전세버스 시장이 정체된 가운데 배출가스 규제 강화로 디젤버스 개발·생산 비용 부담도 커지고 있기 때문이다.

여기에 중국산 전기버스가 국내 시장 점유율을 확대하면서 가격 경쟁이 심화된 점도 영향을 미친 것으로 분석된다. 이번 결정이 현실화될 경우 현대차그룹의 대형버스 생산은 현대차로 일원화될 전망이다.

다만 노조 반발은 변수로 남아 있다. 그랜버드는 기아 오토랜드 광주에서 생산되고 있어 생산 중단 시 관련 인력의 전환 배치와 대체 생산 물량 확보 문제가 쟁점으로 부각될 것으로 보인다.

전국금속노조 기아지부 광주지회는 이날 긴급 성명을 내고 "고용 대책 없는 버스 생산 중단은 결코 받아들일 수 없다"며 "사측이 광주공장과 하남공장의 미래 고용 보장 방안과 중장기 운영계획을 책임 있게 제시하기 전까지 어떠한 협의에도 응하지 않을 것"이라고 밝혔다.

rkgml925@newspim.com