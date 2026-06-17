기아 PV5, 영국 오토카 어워즈 '최고의 대형차' 수상

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 전기 다목적차(MPV) PV5 패신저가 영국 자동차 전문지 '오토카'가 주관하는 '2026 오토카 어워즈'에서 '최고의 대형차' 부문상을 받았다고 17일 밝혔다.

오토카는 PV5 패신저의 미래지향적 스타일링과 세련된 주행감, 효율적인 실내 레이아웃을 높이 평가했다. E-GMP.S 플랫폼 기반의 동력성능과 주행거리, 가격 경쟁력을 갖춰 전동화 다목적차 시장에서 새로운 기준을 제시했다는 평가다.

오토카 편집장 마크 티쇼는 "PV5는 현대적이고 독창적인 디자인을 갖추고 있을 뿐만 아니라 탁월한 공간 구성으로 뛰어난 이동 경험을 제공한다"며 "특히 뛰어난 가성비가 장점"이라고 말했다. 그는 "7인승 및 휠체어 접근 가능 모델이 곧 출시될 것을 감안하면 PV5는 패밀리카를 구입하려는 소비자들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 덧붙였다.

기아는 PV5에 E-GMP.S 플랫폼, 플렉시블 바디 시스템, AAOS 기반 인포테인먼트 시스템 등을 적용했다. 이들 기술은 1000여 개의 고객 시나리오 검증을 통해 개발됐으며, 주행 보조 및 안전 사양도 폭넓게 탑재됐다.

기아 PV5 패신저 [사진=기아]

PV5는 최근 글로벌 자동차 어워즈에서 연이어 성과를 거두고 있다. 지난해 상용차 업계 최고 권위의 상인 '2026 세계 올해의 밴(IVOTY)'을 수상했고, 영국 자동차 전문 매체 '왓 카'가 주관한 '2026 상용 및 밴 어워즈'에서 '올해의 밴'을 포함해 3관왕을 차지했다. 또한 '유로 NCAP 상용 밴 안전 평가'에서는 최고 등급인 별 5개를 획득했다.

기아 PBV비즈니스사업부장 김상대 부사장은 "PV5는 유연한 실내 구성과 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 승용과 상용, 컨버전 모델 등 다양한 분야에서 고객의 기대를 충족시킬 것"이라고 말했다.

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