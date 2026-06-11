현대차·기아, 차량용 UVC 살균 기술 세계 최초 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 자동차 실내 공간이 이동 수단을 넘어 생활 공간으로 확장되면서 차량 위생 관리 기술의 중요성이 커지고 있다. 현대차·기아가 탑승자가 있는 상황에서도 차량 실내를 살균할 수 있는 차세대 UVC 기술을 공개했다.

플라즈마 케어 UVC가 PV5 차량에 설치된 모습. [사진=현대차그룹]

현대차·기아는 인체에 영향이 없는 UVC 파장대를 플라즈마 램프 방식으로 구현한 '플라즈마 케어 UVC'를 세계 최초로 개발했다고 11일 밝혔다.

이 기술은 200~230nm 대역의 Far-UVC 빛을 활용한다. 기존 UVC 살균 기술은 피부와 눈에 직접 닿을 경우 유해할 수 있어 밀폐된 수납공간 등에 제한적으로 적용됐지만, Far-UVC는 투과성이 낮아 차량 실내 개방 공간에서도 사용할 수 있다는 설명이다.

플라즈마 케어 UVC는 세균과 바이러스의 DNA 구조를 파괴해 살균 효과를 내고, 세균 증식 과정에서 발생하는 냄새 유발 물질도 줄이는 데 도움을 준다.

현대차·기아는 기아 PV5에 해당 기술을 시범 적용해 어린이 등원 차량, 과일 판매 차량 등 다양한 목적기반차량 환경에서의 활용 가능성도 제시했다.

성능 검증도 진행했다. 한국산업기술시험원 시험에서는 30분 만에 공기 중 부유 바이러스가 96.8% 줄었고, 한국자동차연구원 실차 평가에서는 40분 만에 대장균 99.9% 사멸 효과를 확인했다.

현대차·기아는 추가 검증을 거쳐 플라즈마 케어 UVC의 실차 적용 방안을 검토할 계획이다.

chanw@newspim.com