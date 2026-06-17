서울국제정원박람회, 개막 48일만 누적 관람객 500만명…오세훈표 '정원도시' 결실

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 17일 2026 서울국제정원박람회가 개막 48일 만에 관람객 500만명을 돌파했다고 밝혔다
- 올해 박람회는 역대 최대 규모로 조성돼 5월 한 달 수익 시설 매출 27억원, 성수동 일대 소비·생활인구도 크게 늘었다
- 서울시는 7월 1일부터 야간 중심으로 운영 시간을 조정하고 폭염대응 시설과 야간 영화 상영 등 프로그램을 강화해 10월 27일까지 박람회를 이어간다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 '2026 서울국제정원박람회'가 개막 48일 만에 역대 최단 기간 누적 관람객 500만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.
이는 지난해 서울국제정원박람회가 개장 72일 만에 500만명을 달성한 것과 비교하면 25일 빠르다.
올해 박람회는 서울숲과 한강·성수 일대를 아우르는 역대 최대 규모(53만㎡)로 조성된 가운데, 5월 한 달간 박람회장 내 푸드트럭과 정원마켓 등 수익 시설 매출이 27억원을 달성하기도 했다.
실제 5월 성수동 인근 신용카드(신한카드 기준) 이용 실적이 작년 동기간 대비 결제금액은 평균 11.5%, 결제 건수는 평균 13.9% 늘었다. 하루 평균 생활인구도 약 15% 증가했다.
박람회는 오는 10월 27일까지 이어진다. 서울시는 운영 시간을 조정하고 폭염대응 시설도 대폭 확충했다. 기존 정오부터 오후 7시까지 운영하던 행사 시간을 7월 1일부터 오후 2시부터 오후 9시까지로 변경하고, 쿨링포그와 그늘막 쉼터 등 무더위 대비 시설이 추가 설치한다.
7~8월에는 매주 토요일 서울숲 야외무대에서 야간 영화 상영 프로그램인 '한여름의 정원극장'도 총 10회 운영한다. 상영시간은 오후 7시부터 9시까지며, 라라랜드·코코 등 인기 영화가 상영된다.
김영환 서울시 정원도시국장은 "500만 관람객을 돌파한 서울국제정원박람회는 계절과 날씨에 따라 매번 새로운 풍경과 매력을 선사한다"며 "무더위와 장마가 이어지는 여름철에도 낮과 밤, 맑은 날과 비 오는 날이 만들어내는 정원의 다채로운 모습을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.
100wins@newspim.com