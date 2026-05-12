서울시, 서울숲 등서 조각 작품 50여점 전시…11월까지

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 서울숲·서울어린이대공원 등에서 약 50여점의 조각 작품을 전시한다고 12일 밝혔다. 이번 전시는 서울시가 추진하는 조각도시 서울 프로젝트의 일환이다.

서울숲에 전시된 백종인 작가의 작품 [사진=서울시]

전시는 서울숲, 서울어린이대공원, 풍납동 동성벽공원에서 순차적으로 진행되며 오는 11월 30일까지다.

이번 민간협력전시는 민간 전시기획자와 예술단체 등 다양한 참여 주체에게 열린 전시 기회를 제공하고, 문화예술 콘텐츠를 공원·정원 행사와 연계한 부서 간 협업 사례다. 시는 서울국제정원박람회, 서울어린이정원페스티벌 등 시민 방문이 활발한 정원 행사에 조각 전시를 결합했다.

서울숲에서는 서울국제정원박람회와 연계해 김포조각가협회(전시기획자 박성환)가 '조각 곁, 숲 곁' 전시를 연다. 서울어린이대공원에서는 서울어린이정원페스티벌과 연계해 아트밸리(전시기획자 김수정)가 '조각놀이터 서울: 만지고, 놀고, 상상하라'를 선보인다. 또 오는 8월 말부터 11월 말까지 풍납동 일대 동성벽공원에서 사단법인 서울미술협회(전시기획자 최혜정)가 기획한 전시가 열린다.

김태희 문화본부장은 "조각도시 서울 민간협력전시는 공공의 공간을 민간의 창의성으로 채워 서로의 시너지를 높이는 프로젝트"라며 "봄부터 가을까지 변화하는 공원의 풍경과 함께 시시각각 감상이 달라지는 조각 전시의 매력을 느끼고, 서울 곳곳이 열린 미술관이 되는 경험을 즐겨보시길 바란다"고 전했다.

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