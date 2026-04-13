서울문화재단, '축제 봄봄' 도심곳곳서 9일간 예술 나들이

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가정의 달 맞아 온 가족을 위한 4개 테마 예술축제 개최

5월 1일부터 9일까지 노들섬·서울숲·서서울호수공원서

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울문화재단(대표 송형종)은 5월 가정의 달을 맞아 봄 시즌 가족예술축제 '축제 봄봄'을 5월 1일부터 9일까지 서울 곳곳에서 네 가지 테마의 축제를 연달아 선보인다고 13일 밝혔다.

축제의 시작은 5월 1일 서울숲에서 일상 공간을 음악 무대로 탈바꿈시키는 도심 속 음악 공연 '서울스테이지'로 연다. '어른이 된 소년·소녀에게 건네는 위로'를 주제로 70~80년대 인기 애니메이션과 영화 주제가를 메들리로 연주하며 아이와 함께 나온 부모 세대의 향수를 자극한다.

이번 공연은 '2026 서울국제정원박람회'와 연계해 '축제 봄봄' 기간 외에도 5월 한 달간 매주 목요일 오후 2시, 4시 서울숲에서 계속된다.

'축제 봄봄' 포스터. [서울시 제공]

2일~3일에는 서울문화예술교육센터 양천과 서서울호수공원에서 서울 최초 순수예술 중심 어린이·가족 예술축제 '톡톡'이 첫선을 보인다. 5m 높이의 대형 인형 '피노키오' 퍼레이드를 비롯해 야외에서 감상하는 다양한 장르의 공연, 참여형 프로그램까지 온 가족이 함께 즐기는 예술 경험을 선사한다.

어린이날을 맞아 5월 4일, 5일에는 노들섬이 거대한 서커스 랜드로 변신한다. 올해 '서울서커스페스티벌 2026'은 '어른들도 어린이날!'을 주제로 동춘서커스를 비롯한 다양한 장르의 서커스를 구성해 어린이뿐만 아니라 어른들도 동심을 되찾을 수 있는 화려한 퍼포먼스를 선보인다.

이어서 6일부터 9일까지 노들섬에서 '노들노을스테이지'가 열린다. 청춘을 맞이한 청년 세대와 청춘을 지나온 부모 세대를 모두 아우르며 '온 가족이 함께 즐기는 음악 나들이'를 테마로 다양한 공연과 전시를 선보인다.

9일간 이어지는 '축제 봄봄'의 마무리는 5월 9일 노들섬 잔디마당에서 펼쳐지는 피날레 무대로 장식한다. 해당 공연은 '축제 봄봄' 4개 축제의 대표 콘텐츠를 한자리에서 모두 만나볼 수 있는 종합 선물세트 같은 시간을 선사한다.

'축제 봄봄'의 각 축제에 대한 자세한 내용은 서울문화재단 누리집(www.sfac.or.kr)과 축제별 인스타그램(@seoul_stage, @wsartedu, @ssaf.official, @nodeul_island)에서 확인할 수 있다.

송형종 서울문화재단 대표는 "우리는 모두 한때 어린이였다"며, "가정의 달을 맞아 어린이에게는 새로운 예술적 즐거움을, 부모와 조부모에게는 잊고 있던 동심을 선물함으로써 예술로 전 세대가 행복한 도시로, 펀(Fun)한 서울을 만들겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com