최태원 회장, 이석연 국민통합위원장 면담..."성장 동력이 곧 통합 토대"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장이 17일 서울 중구 대한상의 회관에서 이석연 국민통합위원회 위원장과 성장과 통합 방안을 논의했다.

대한상의에 따르면, 최태원 회장은 이날 면담에서 "차이를 좁혀 통합으로 나아가려면 무엇보다 경제가 받쳐줘야 대화와 타협할 여유가 생긴다"며 "성장 동력을 높이는 일이 곧 통합의 토대를 다지는 길"이라고 말했다.

이어 "기업이 창의적이고 자유롭게 혁신할 수 있도록 성장 단계에 맞는 지원 시스템을 갖추는 것이 한국경제의 지속적인 성장으로 이어질 것 "이라고 밝혔다.

최태원 회장과 이석연 국민통합위원회 위원장 [사진=대한상의]

또한 "대한상공회의소가 기업도 사회적 가치 창출을 함께 고민하자는 취지로 매년 개최해온 '사회적 가치 페스타'가 올해 9월에도 열린다"며 "통합위에서도 많은 관심을 가져주시길 바란다"고 덧붙였다.

이석연 위원장은 "성장과 경제주체 간 조화를 실현하기 위해서는 불합리한 규제와 낡은 관행을 지속적으로 개선해야 한다"며 "대한상의가 전달한 현장의 의견을 바탕으로 관계 부처와 제도 개선 방안을 적극 검토하고, 기업의 상생과 사회공헌, 지역사회 기여 등 우수 사례가 널리 알려지도록 통합위도 관심을 갖고 적극 지원하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com