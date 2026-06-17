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이재욱, 순애보 통했다…'닥터 섬보이' 로코 장인 존재감

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  • 배우 이재욱이 17일 드라마 닥터 섬보이에서 공중보건의 도지의 역으로 로맨스 서사를 이끌었다
  • 극중 이재욱은 신예은과 연인으로 발전해 설렘을 선사하고 의사로서 소명과 사랑 사이 갈등을 드러냈다
  • 순애보적 직진 로맨스와 다정한 매력 연기로 로코 장인 저력을 입증하며 향후 활약에 기대를 모았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이재욱이 '닥터 섬보이'의 로맨스 서사를 이끌며 존재감을 발휘하고 있다.

이재욱은 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에서 공중보건의사 도지의 역으로 시청자들을 만나고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터 섬보이 이재욱. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

지난 방송에서 지의는 하리(신예은)와 서로를 향한 마음을 확인하고 연인으로 발전하며 설렘을 안겼다. 두 사람은 첫 키스를 나누며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸고, 풋풋한 커플의 모습으로 미소를 자아냈다.

또한 지의는 오해를 받고 힘들어하는 하리에게 든든한 위로와 무슨 일이 있어도 곁에 있겠다는 약속을 건네며 애정을 드러냈다. 방송 말미에는 의사로서의 소명과 연인 관계를 둘러싼 갈등이 그려져 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.

이재욱은 하리를 향한 순애보와 다정한 매력을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올렸다. 솔직하게 마음을 표현하는 장면부터 상대를 묵묵히 지켜주고 든든한 버팀목이 되어주는 면모까지 자연스럽게 소화하며 캐릭터의 매력을 배가시켰다.

특히 사랑을 위해 주저 없이 편동도로 돌아오는 직진 로맨스로 진한 여운을 남겼다. 애틋함과 달달함을 오가는 눈빛과 자연스러운 케미로 극의 서사를 설득력 있게 쌓아 올리는가 하면, 때로는 소소한 허당미까지 녹여내며 재미를 더했다.

설렘과 공감을 동시에 이끌어내는 연기력으로 '로코 장인'의 저력을 입증한 이재욱이 계속해서 '닥터 섬보이'에서 보여줄 활약에 기대가 모인다.

한편, 이재욱이 출연하는 '닥터 섬보이'는 매주 월, 화요일 밤 10시에 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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