이재욱·신예은 청춘 케미 통했다…'닥터 섬보이' 동시간대 1위

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'가 방송 2회 만에 시청자들의 마음을 사로잡았다.

ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'는 도지의(이재욱)와 육하리(신예은)의 운명 같은 첫 만남, 입도 첫날부터 파란만장한 도지의의 편동도 신고식이 유쾌한 웃음과 설렘을 선사했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터 섬보이 미공개, 비하인드 컷. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.05 moonddo00@newspim.com

메디컬 휴먼 로맨스의 정수를 선보인 김지수 작가와 이명우 감독의 시너지는 남달랐다. 정감 넘치는 캐릭터로 현실 공감을 더하고, 따스한 설렘 속에서도 유쾌함을 놓치지 않는 이야기에 호평이 쏟아진 것. 이에 ENA 드라마 역대 첫방송 최고 시청률인 4.0%를 시작으로 2회 시청률은 전국 5.0% 수도권 5.1%를 기록했고, 분당 최고 시청률이 5.6%까지 치솟으며 동시간대 전채널 1위를 차지했다.

그 중심에는 '섬'트라우마를 가진 공중보건의사 '도지의'와 비밀을 품은 간호사 '육하리'로 변신한 이재욱, 신예은이 있었다. 앙숙처럼 티격태격하면서도, 동료이자 때로는 서로의 은인이 되는 특별한 인연을 풀어낸 두 배우의 시너지는 기대 이상이었다. 여기에 성격도, 배경도 다르지만 편동 보건지소로 모인 청춘들을 매력적으로 그려낸 홍민기, 이수경, 김윤우의 활약 역시 몰입도를 높였다.

그런 가운데 공개된 화기애애한 촬영 현장에서 청춘 배우들의 시너지를 고스란히 느낄 수 있다. 먼저 이재욱의 환한 미소가 설렘을 더한다. 초보 '섬보이'의 고군분투를 능청스럽게 풀어내는가 하면, 환자를 대하는 순간만큼은 진지해지는 '의사' 도지의의 다채로운 매력을 섬세하게 표현한 이재욱. 무엇보다 상처를 숨긴 도지의의 까칠한 내면까지 깊이 있게 그려내며 저력을 증명했다.

특유의 긍정 에너지로 촬영장 분위기를 밝히는 신예은은 도움이 필요한 사람은 지나치지 못하는 간호사 '육하리'로 열연했다. 당차고 거침없는 매력으로 도지의와 '티키타카'를 완성하는가 하면, 밝고 사랑스러운 에너지로 설렘을 더하며 캐릭터에 생명력을 불어넣었다. 특히 진폭 큰 감정 연기로 반전을 그려내며 숨겨진 비밀을 궁금케 하는 신예은의 진가 역시 빛났다.

편동 보건지소 안에서 흥미로운 관계성을 구축한 청춘 3인방 홍민기, 이수경, 김윤우의 캐릭터 플레이도 재미를 더했다. 홍민기는 효율을 따지는 시크한 공중보건의사 '현치연'으로 변신했다. 편동도 토박이 간호사로 완벽 동기화한 이수경의 존재감도 인상적이었다. 육하리와의 과거 인연이 암시된 현치연, 그리고 육하리와 묘한 신경전을 펼칠 엄정선의 활약이 더 기대되는 이유다. 범접할 수 없는 친화력의 '용주천'으로 해맑은 매력을 발산한 김윤우가 그려낼 또 다른 청춘의 얼굴도 궁금해진다.

'닥터 섬보이' 제작진은 "3, 4회에서는 여전히 편동도가 어려운 도지의의 고군분투가 이어진다"라면서 "편동도와 육하리를 바라보는 도지의의 시선에 변화가 생기는 사건도 기대해 달라"고 전해 기대감을 높였다.

ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'는 매주 월, 화요일 밤 10시 ENA에서 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.

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