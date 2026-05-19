이재욱·신예은, 외딴섬에서 펼쳐질 청춘 로맨스…'닥터 섬보이' 단체 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- ENA가 6월 1일 이재욱·신예은 주연 드라마 ‘닥터 섬보이’를 첫 방송한다.
- 외딴섬 편동도 보건 지소를 배경으로 공중보건의와 간호사 등이 겪는 메디컬 휴먼 로맨스를 그린다.
- 각기 상처와 고민을 가진 청춘들이 악명 높은 섬에서 부딪히며 우정과 사랑을 쌓는 성장기를 담았다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '닥터 섬보이' 이재욱, 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우가 외딴섬 편동도에서 좌충우돌 청춘 성장기를 펼친다.
오는 6월 1일 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은 '섬 기피자' 도지의(이재욱)와 비밀을 간직한 간호사 육하리(신예은), 그리고 현치연(홍민기), 엄정선(이수경), 용주천(김윤우) 등 편동 보건 지소 패밀리의 범상치 않은 단체 포스터를 공개했다.
'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도' 에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사한다.
지난 메인 예고편이 서로를 치유할 메디컬 휴먼 로맨스의 탄생을 알렸다면, 이날 공개된 단체 포스터는 외딴섬 편동 보건 지소에서 벌어질 이야기를 더욱 궁금케 한다. 먼저 허리춤에 손을 얹은채 비장한 얼굴을 한 '지소즈'의 모습이 시선을 사로잡는다. 멀리서 봤을 때 푸르르고 아름다운 섬 편동도, 그러나 거세게 부는 바람에 흩날리는 머릿결과 옷가지들은 이들 앞에 닥친 풍파를 짐작게 한다. 섬을 기피하지만 어쩔 수 없이 버텨야만 하는 도지의, 남모르는 비밀을 간직한 육하리를 필두로 흔들리지 않는 당찬 눈빛을 한 현치연, 엄정선, 용주천의 아우라가 범상치 않다.
여기에 더해진 '24시간 민원 대기중'이라는 문구는 민원 폭풍이 들이닥치는 악명 높은 섬 편동도에서 지지 않고 버텨나갈 다섯 청춘의 이야기를 더욱 궁금케 한다.
이재욱은 바다와 섬에 대한 트라우마를 가진 공중보건의사 도지의로 변신한다. 경계심을 가득 품은 도지의는 편동도에서 온갖 사건사고를 겪으며 성장해 나가는 인물. 신예은은 고향 편동도로 돌아온 당돌하고 다정한 간호사 육하리를 열연한다. 남모르는 상처를 숨긴 육하리는 편동도에서 인생의 딜레마에 부딪히며 다이내믹한 감정변화를 맞는다.
편동 보건 지소를 이끌어갈 청춘들의 케미스트리도 기대를 더한다. 홍민기는 무심하고 과묵한 엘리트 공중보건의사 현치연으로 활약한다. 도시에 대한 동경과 질투를 품은 편동도 토박이 간호사 엄정선은 이수경이, 김윤우는 철부지 한의과 공중보건의사 용주천으로 변신해 기대를 더한다.
'닥터 섬보이' 제작진은 "각자의 고민과 불안을 품은 인물들이 고립되고 24시간 민원이 이어지는 편동도에서 부딪히며 우정과 사랑을 쌓는 이야기가 따뜻한 공감과 힐링을 선사할 것"이라고 전해 기대감을 높였다.
한편, ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com