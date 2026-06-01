이재욱·신예은 '닥터 섬보이', 설렘과 웃음 장착한 섬마을 로맨스 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이재욱이 편동도 입성과 동시에 예측불허 사건에 휘말린다.

ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은 오늘(1일) 첫 방송을 앞두고, 육하리(신예은)와 범상치 않은 재회 현장부터 연속된 수난이 예고되는 도지의(이재욱)의 하루가 담긴 스틸을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터 섬보이 스틸. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.01 moonddo00@newspim.com

'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사한다.

첫 방송을 향한 기대와 설렘 속 공개된 사진은 도지의, 육하리의 스펙타클한 편동도 만남으로 눈길을 끈다. '섬 트라우마'로 고된 신고식을 치른 도지의에게 또 한번의 사건이 들이닥친다고. 어쩐지 겁에 질린 표정으로 나무에 올라탄 도지의는 다급한 모습이다. 그와 달리 육하리는 돌아온 고향에서 반가운 인사를 나누고 있어 궁금증을 더한다. 이어 사건이 일단락된 듯 밝은 미소로 바라보는 육하리와 어쩐지 떨떠름한 도지의의 표정에서 두 사람이 어떤 소동으로 편동도에서 다시 얽히게 됐을지 호기심을 자극한다.

편동 보건 지소로 첫 출근한 도지의의 또 다른 수난도 포착됐다. 자신을 기다리던 '깜짝 손님'을 마주하고 기겁한 채 다리가 풀려버린 것. 새로 온 '섬보이' 도지의의 갑작스러운 소란에 당황한 엄정선(이수경), 황신혜(주인영)의 반응 역시 웃음을 자아낸다. 과연 섬을 기피하는 도지의를 더욱 험난하게 만들 손님, 파란만장한 사건이 무엇일지 궁금해진다.

'닥터 섬보이' 제작진은 "오늘(1일) 방송되는 1회에서는 섬 트라우마로 첫걸음부터 힘든 도지의 앞에 새로운 사건들이 쉼 없이 터진다. 그 과정 속 육하리와의 티키타카가 설렘과 웃음을 선사할 것"이라면서 "개성 충만한 편동도 사람들과 어떤 이야기를 만들어갈지 기대해 달라"고 전해 기대감을 높였다.

ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 오늘 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.

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