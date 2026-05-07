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이재욱, 까칠한 공중보건의사 됐다…'닥터 섬보이' 첫 스틸 공개

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  • ENA 드라마팀이 7일 이재욱의 '닥터 섬보이' 스틸컷을 공개했다.
  • 이재욱은 섬 공중보건의사 도지의로 변신해 편동도에서 환자를 치료한다.
  • 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 이재욱이 캐릭터 애정을 드러냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이재욱이 바람 잘날 없는 외딴섬으로 향한 공중보건의사로 변신한다.

오는 6월 1일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은, 바람 잘날 없는 섬마을의 공중보건의사 '도지의'로 변신한 이재욱의 첫 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터 섬보이 이재욱 스틸컷. [사진=KT스튜디오지니] 2026.05.07 moonddo00@newspim.com

'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은)가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사한다.

카카오페이지·카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 하는 드라마 '닥터 섬보이'는 '소년시대' '열혈사제' 등을 통해 특유의 리듬감 있는 연출과 유머 감각을 선보인 이명우 감독이 로맨스 장르와 만나 어떤 색다른 설렘과 감정선을 만들어낼지 기대를 모은다. 여기에 섬세한 필력의 김지수 작가가 집필을 맡아 완성도를 담보한다. 무엇보다 이재욱, 신예은 등 대세 청춘 배우들의 만남이 기대를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.

그런 가운데 공개된 사진 속 수술을 집도하는 도지의의 모습이 시선을 사로잡는다. 먼저 흔들림 없는 손놀림은 '성형외과 의사' 도지의의 면모를 짐작게 한다. 그런 그에게 인생을 제대로 꼬아버릴 새로운 난관이 들이닥친다. 대한민국 보충역 공중보건의사인 그가 모두가 기피하는 섬 편동도로 발령받은 것. 편동도로 향하는 항구에서 전화를 붙든 채 잔뜩 굳은 표정에서 복잡한 심경이 고스란히 전해진다. 바다와 섬에 대한 오랜 트라우마를 가진 그에게 숨겨진 사연이 무엇일지 궁금해진다.

의사 가운을 입기도 전에 첫번째 환자를 마주하게 된 도지의도 포착됐다. 처음부터 만만치 않은 편동도 환자를 만난것인지, 당혹감을 감추지 못하는 얼굴이 흥미롭다. 과연 도지의가 편동도에서 무사히 적응해 나갈 수 있을지, 편동도 '섬보이'로 원치 않은 변신을 한 그에게 어떤 변화가 찾아올지 궁금증을 높인다.

이재욱은 '닥터 섬보이'를 선택한 이유에 대해 "대본을 처음 읽었을 때 인물들의 감정선이 자연스럽게 살아 있는 느낌이 들었다. 정말 '사람 사는 이야기'를 담았다는 생각이 든 작품"이라면서 "이런 작품에서 주인공으로 참여할 수 있다는 것만으로도 굉장히 설렜다"라고 소감을 전하며 애정을 드러냈다.

이어 도지의라는 캐릭터에 대해 "서울에서 비교적 평탄하게 자라, 공부 외에는 세상 경험이 많지 않았던 인물"이라고 설명하면서 "도지의는 낯선 환경과 상황 앞에서 모든 것을 어렵고 두렵게 느낀다. 그런 도지의의 서툴고 짠내나는 면, 허당 같은 인간적인 매력을 자연스럽게 보여드리려고 노력했다"라고 연기 주안점을 덧붙이며 기대감을 고조시켰다.

한편, ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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