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이재욱·신예은, 섬에서 시작된 '설렘 처방'…'닥터 섬보이' 로맨스 포스터 공개

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  • ENA 드라마 제작진이 6일 이재욱·신예은 로맨스 포스터 공개했다.
  • 6월 1일 첫 방송 '닥터 섬보이'는 외딴섬 공보의와 간호사 로맨스 그린다.
  • 트라우마 가진 두 사람이 섬에서 사랑 배우며 치유하는 이야기다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이재욱과 신예은이 외딴섬에서의 특별한 로맨스를 예고했다.

오는 6월 1일 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은 6일, 도지의(이재욱)와 육하리(신예은)의 '섬쿵'하는 관계성을 기대케 하는 로맨스 포스터를 공개했다. 외딴섬에서 만난 이들이 서로의 마음에 어떤 물결을 일으킬지 기대를 모은다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터 섬보이 포스터. [사진=KT스튜디오지니] 2026.05.06 moonddo00@newspim.com

'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사한다.

카카오페이지·카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 하는 드라마 '닥터 섬보이'는 '소년시대' '열혈사제' 등을 통해 특유의 리듬감 있는 연출과 유머 감각을 선보인 이명우 감독이 로맨스 장르와 만나 어떤 색다른 설렘을 만들어낼지 기대를 더한다. 여기에 섬세한 필력의 김지수 작가가 집필을 맡아 완성도를 담보한다. 무엇보다 이재욱, 신예은 등 대세 청춘 배우들의 만남이 기대를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.

앞선 티저 포스터가 서로 다른 이유로 편동도에 입도한 도지의와 육하리의 극과 극 반응으로 호기심을 자극했다면, 이날 공개된 로맨스 포스터는 심장을 간질이는 분위기로 시선을 사로잡는다. 눈부시게 아름답고 평온한 바다지만, '만성 섬 트라우마' 도지의에게는 버거운 공간이다. 육하리의 따사로운 미소는 그런 도지의의 세상을 잔잔하게 만든다. 나란히 앉아 이어폰을 나눠 낀 두 사람의 눈맞춤은 보는 이들의 마음까지 몽글몽글하게 만든다. 여기에 더해진 '만성 섬 트라우마 공보의의 급성 섬쿵 설렘주의보'라는 문구는 어느 날 경계를 훌쩍 넘은 육하리가 도지의에 일으킬 파장을 더욱 궁금케 한다.

이재욱은 바다와 섬에 대한 트라우마를 가진 공중보건의사 '도지의'로 변신한다. 끔찍이도 기피하는 섬 편동도로 발령받은 도지의는, 자꾸만 경계를 허무는 육하리와 얽히며 변화를 맞이하는 인물. 신예은은 도움이 필요한 사람은 지나치지 못하는 간호사 '육하리'를 연기한다. 비밀을 품고 돌아온 편동도에서 어쩐지 위태로운 도지의를 마주하게 된다.

'닥터 섬보이' 제작진은 "각자의 상처를 가진 인물들이 서로의 위안이 되고, 깊게 스미는 로맨스가 따뜻한 설렘과 힐링을 선사할 것"이라면서 "유쾌한 티키타카부터 서로를 치유하는 메디컬 휴먼 로맨스를 완성할 이재욱, 신예은의 시너지를 기대해달라"고 전했다.

한편, ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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