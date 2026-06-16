김민석·송영길, 호남 당선인 찾아 세 대결…당권 경쟁 본격 점화

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'전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍' 참석

김민석 "당정 일치로 민주당 연속 승리 만들 것"

송영길 "분열 멈추고 대통령 중심으로 하나 돼야"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 더불어민주당 차기 당권 주자로 거론되는 김민석 국무총리와 송영길 의원이 나란히 호남을 찾아 당선인들과 접촉하며 세 결집에 나섰다.

김 총리와 송 의원은 16일 전남 보성군에서 열린 '전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍'에 나란히 참석해 당선인들과 접촉하며 지지 기반 다지기에 들어갔다.

오는 8월 예정된 민주당 전당대회를 앞두고 당권 주자들이 동시에 호남을 찾으면서 지역 조직과 권리당원 표심 확보 경쟁이 본격화됐다는 평가가 나온다. 호남은 민주당 권리당원의 약 3분의 1이 집중된 핵심 승부처로 꼽힌다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 국무총리가 16일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 열린 '전남광주통합특별시 출범 준비 관계기관 간담회'에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.16 bless4ya@newspim.com

이날 행사장에 비슷한 시각 도착한 두 사람은 간단히 인사를 나눈 뒤 함께 입장했다. 이후 각 테이블을 돌며 당선인들에게 축하 인사를 건네고 기념촬영을 하는 등 적극적인 스킨십을 이어갔다.

먼저 축사에 나선 김 총리는 "정부에 파견돼 일을 했던 임무를 마치고 당에 돌아오기로 했다"며 "당정의 완벽한 일치와 민생·실용·확장 노선을 통해 민주당의 연속적인 승리를 만들어 가는 일을 다시 하기 위해 함께 뛰겠다"고 말했다.

이어 "호남과 민주당, 민주주의, 대한민국이 새로운 부흥과 승리의 역사를 써 내려가야 하는데 자칫하면 흔들릴 수 있는 위기감이 다시 다가오고 있다"며 "긴장하고 혁신해야 하는 시점이 왔다"고 강조했다.

더불어민주당 차기 당권주자 중 한 명으로 거론되는 송영길 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

뒤이어 연단에 오른 송 의원은 당내 결속의 중요성을 피력했다.

그는 "일 잘하는 이재명 정부 아래서 집권당 지지율이 내란 세력에 역전되는 상황이 믿기지 않는다"며 "당내 분열과 갈등을 멈추고 대통령을 중심으로 하나가 돼야 한다"고 언급했다.

또 "여당 대표와 대통령이 대결하는 모습이 계속 뉴스거리가 되는 것은 비정상적인 상황"이라며 "전당대회를 통해 당이 대통령을 뒷받침하는 방향으로 가야 한다"고 주장했다.

행사 후에는 당선인들이 두 사람 주변으로 몰리며 각각의 이름을 연호하는 모습도 연출됐다.

rang@newspim.com