현대차, 전기차 구독 '360일 플랜' 출시

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기차 구매를 망설이는 소비자들을 겨냥한 장기 체험형 구독 서비스가 확대되고 있다. 현대자동차가 주요 전기차를 장기간 이용할 수 있는 구독 상품을 새롭게 선보였다.

현대 제네시스 셀렉션 '360일 플랜' 이미지. [사진=현대차그룹]

현대차는 차량 구독 서비스 '현대 제네시스 셀렉션'에 전기차 대상 '360일 플랜'을 추가했다고 15일 밝혔다.

360일 플랜은 기존 30일 단기 구독 상품보다 긴 기간 동안 전기차를 이용할 수 있도록 만든 상품이다. 위약금, 약정기간, 선납금이 없는 기존 구독 서비스 조건을 유지하면서 장기 이용 고객에게 할인된 요금을 적용한다.

대상 차종은 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 N 등 현대차 전기차 4종이다. 현대차는 일반 렌터카에서 경험하기 어려운 풀옵션급 고사양 차량을 중심으로 상품을 구성했다.

360일 플랜 이용 고객은 마이현대 앱을 통해 차량 원격 제어, 디지털 키 등 커넥티드 기능도 사용할 수 있다. 전기차 충전 상태 확인과 충전 시작·종료 제어가 가능한 현대 EV 충전 솔루션도 제공된다.

현대차는 이번 상품을 통해 고객이 전기차를 장기간 경험하고 향후 구매까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 전기차 구독 서비스를 확대한다는 계획이다.

chanw@newspim.com