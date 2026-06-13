[PGA] 김주형, 캐나다 오픈 2R 6계단 떨어져 공동 38위

AI 핵심 요약beta
- 김주형이 13일 RBC 캐나다 오픈 2라운드에서 1타를 줄여 중간합계 4언더파 136타로 공동 38위에 올랐다.
- 정교한 아이언샷에도 불구하고 퍼트 난조로 버디 기회를 살리지 못해 상위권 진입은 다음 라운드로 미뤄졌다.
- 벤 제임스가 10언더파로 단독 선두에 나섰고, 샘 번스 등 추격세 속에 브룩스 켑카는 공동 7위, 에릭 콜은 컷 탈락했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 캐나다 오픈(총상금 980만 달러) 공동 38위로 밀렸다.
김주형은 13일(한국시간) 캐나다 온타리오주 케일던의 TPC 토론토 앳 오스프레이 밸리-노스 코스(파70)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 2개와 보기 1개로 1타를 줄여 중간 합계 4언더파 136타를 기록했다. 이번 대회에 한국 선수로 유일하게 출전한 김주형은 전날보다 6계단 밀려났지만 공동 10위 그룹과는 불과 3타 차다. 남은 라운드 결과에 따라 얼마든지 상위권 도약을 노릴 수 있다.
샷감은 견고했으나 퍼트가 발목을 잡았다. 김주형은 이날 어프로치 투 그린 단독 17위, 그린 적중률 공동 31위(72.2%)를 기록하며 정교하게 그린을 공략했다. 2번홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 2.3m 뒤에 붙인 뒤 첫 버디를 낚았다. 하지만 이후 퍼트가 풀리지 않았다. 이틀째 스트로크 게인드에서 퍼팅 124위, 그린 적중시 퍼트 수 공동 127위(1.92개)로 그린 위에서 고전했다. 결국 13번 홀(파4)에서 파 퍼트를 놓쳐 한 타를 잃었다. 지루한 파세이브 흐름을 깨뜨린 건 마지막 홀이었다. 18번홀(파5)에서 과감하게 장애물을 넘기는 투온 공략에 성공하며 마지막 버디를 솎아내고 기분 좋게 홀아웃했다.
이글 1개와 버디 5개를 쓸어 담으며 7타를 몰아친 벤 제임스(미국)가 중간 합계 10언더파 130타로 단독 선두에 올라섰다. 1라운드 공동 선두였던 샘 번스(미국) 등 5명의 선수가 1타 차 공동 2위(9언더파 131타)로 매섭게 추격 중이다. 첫날 공동 선두였던 브룩스 켑카(미국)는 둘째 날 2타를 줄이는 데 그쳐 토미 플리트우드(잉글랜드) 등과 함께 공동 7위(8언더파 132타)로 내려앉았다.
켑카와 함께 1라운드 공동 선두를 달렸던 에릭 콜(미국)은 이날 6오버파 76타로 처참하게 무너지며 공동 90위(이븐파 140타)로 컷 탈락의 고배를 마셨다. 콜린 모리카와(미국)는 이틀째 경기에서 5타를 줄이는 저력을 과시하며 순위를 70계단이나 급등시킨 공동 28위(5언더파 135타)로 뛰어올랐다.
psoq1337@newspim.com