[PGA] 김주형, RBC 캐나다오픈 첫날 공동 32위…공동 1위 그룹과 3타 차

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 캐나다 오픈 첫날 공동 32위로 출발했다.

김주형은 12일(한국시간) 캐나다 온타리오주 케일던의 TPC 토론토 앳 오스프레이 북코스(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 기록해 3언더파 67타를 적어냈다.

[서울=뉴스핌] 김주형. [사진=PGA]

공동 선두 그룹과는 3타 차다. 남은 라운드 결과에 따라 충분히 상위권 도약을 노릴 수 있는 위치다.

10번 홀에서 출발한 김주형은 12번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았다. 티샷이 벙커에 빠지고 두 번째 샷도 그린 밖에 떨어졌지만, 약 12.8m 거리에서 칩인 버디를 성공시켰다.

이어 14번 홀(파3)과 15번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 초반 6개 홀에서 3타를 줄였다.

후반에는 다소 주춤했다. 2번 홀(파4)에서 1.5m 파 퍼트를 놓쳐 보기를 범했지만, 6번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 0.6m 옆에 붙이며 버디로 만회했다.

PGA 투어 통산 3승을 보유한 김주형은 최근 부진 탈출을 노리고 있다. 지난해 26개 대회에서 한 차례만 톱10에 진입했고, 올 시즌에도 13개 대회 중 12개 대회에서 톱10에 들지 못했다.

한편 에밀리아노 그리요(아르헨티나), 브룩스 켑카, 에릭 콜, 사히스 시갈라, 샘 번스(이상 미국), 매슈 앤더슨(캐나다)은 나란히 6언더파 64타를 기록해 공동 선두에 자리했다.

football1229@newspim.com