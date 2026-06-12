金총리 "기본소득, 지역경제 선순환 마중물 역할…꼭 성공시켜야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 국무총리는 12일 남해군 농어촌기본소득 시범사업 현장을 점검했다고 밝혔다
- 남해군은 군민 1인당 월15만원을 지급하며 신청자 94.8%에 기본소득을 지급 중이라고 했다
- 사업 이후 인구가 4.5% 증가하는 등 초고령·소멸위기 지역에서 인구 유입과 지역회복 가능성이 확인됐다고 했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 12일 "기복소득이 액수는 크지 않아도 지역경제에 긍정적인 선순환 마중물 역할을 할 수도 있겠다는 기대를 준다"고 밝혔다.
김 총리는 이날 경남 남해군 이동면을 찾아 농어촌 기본소득 시범사업 현장을 점검하고 "궁극적으로는 지방을 살리고 서울에서의 과열을 막는 그런 여러 가지 효과가 있을 수 있는 것 같다. 그런 면에서 이 작업을 꼭 성공시켜야 한다는 생각"이라며 이같이 말했다.
남해군은 군민 1인당 월 15만원의 기본소득을 지급한다. 군에 따르면 시범 사업 2년간 투입된 총사업비는 1430억원으로, 지난달 말 기준 3만 8140명이 신청해 이 중 실거주가 확인된 94.8%가 기본 소득을 지급받고 있다.
현재까지 지급된 금액은 273억원, 사용된 금액은 201억원(73.5%)이었다. 주요 사용처는 식당 등 일반 가맹점이 64.7%로 가장 많았다.
남해군 관계자는 김 총리에게 "남해군 인구는 농어촌 기본소득 시범 사업 선정 당시 3만 9391명에서 올해 5월 말 기준 4.5% 증가한 4만 1091명으로, 1772명이 증가했다"고 설명했다.
이어 "군은 65세 이상 인구가 44.1%에 달하는 초고령 지역으로 지역 소멸 위험이 매우 높은 상황이었지만 농어촌 기본소득 사업 이후 부산 수도권 등에서 유입되는 인구도 증가하고 있어 지역 회복의 가능성 또한 확인되고 있다"고 보고했다.
sheep@newspim.com