장수·순창, 농어촌기본소득 효과 '가시화'…인구유입·상권회복

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주민 체감도·지역 소비 증가 기반 정책효과 본격화

면지역 상권 활성화·귀농귀촌 확대 선순환 구조 형성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 장수군·순창군과 함께 추진 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 시행 4개월 만에 인구 유입과 지역경제 활성화 성과를 내며 농촌 회복 정책의 새로운 모델로 주목받고 있다.

22일 전북자치도에 따르면 시범사업 시행 전 2200개소였던 가맹점은 올해 4월 말 기준 2635개소로 435개소 증가했다.

전북 장수군·순창군의 농어촌 기본소득 시범사업이 인구 유입과 지역경제 활성화 성과를 내며 농촌 회복 정책의 새로운 모델로 주목받고 있다.[사진=전북자치도]2026.05.22 lbs0964@newspim.com

읍 지역에는 200개소, 면 지역에는 음식점과 생활서비스업, 일반소매업 등 235개소가 새롭게 등록되며 소비 기반이 확대됐다.

인구 증가세도 나타났다. 같은 기간 장수군 672명, 순창군 869명 등 두 지역에서 총 1541명이 유입된 것으로 집계됐다.

도는 실거주 주민에게 매월 지역화폐 15만원을 지급하는 정책이 귀농·귀촌 유인 효과로 이어진 것으로 분석했다.

농어촌 기본소득은 지난 4월 말까지 2만5917명에게 총 259억원이 지급됐으며 이 가운데 63%인 165억원이 지역 내에서 소비됐다.

업종별 소비는 음식점업 22%, 마트·식료품 14%, 주유소 10% 순으로 생계형 소비 비중이 높게 나타났다.

주민과 가맹점주 1222명이 참여한 1분기 설문조사에서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 주민 65% 이상은 기본소득이 거주 여건과 사회서비스, 사람 관계 등에 긍정적 영향을 미쳤다고 응답했다.

또 67%는 동일한 서비스가 제공될 경우 소비처를 읍 지역에서 면 지역으로 옮길 의향이 있다고 답했다.

농어촌 기본소득의 긍정적인 수치[사진=전북자치도]2026.05.22 lbs0964@newspim.com

가맹점주 반응도 긍정적이다. 전체 결제 가운데 기본소득 결제 비중은 28%를 차지했으며 응답자의 51%는 경영에 실질적인 도움이 됐다고 밝혔다. 신규 고객 증가를 체감했다는 응답도 50%에 달했다.

특히 면 지역 가맹점의 기본소득 결제 비중은 31%로 읍 지역 21%보다 높아 소외지역 상권 회복 효과도 확인됐다.

도는 지역경제 선순환 체계 구축을 위해 지난해 12월부터 장수군·순창군, 전북연구원, 대학 관계자 등이 참여하는 농어촌 기본소득 협의체를 운영하고 있다.

협의체는 가맹점 확대와 지역 농산물 소비 촉진, 돌봄·문화 연계 서비스 강화 방안 등을 마련해 추진 중이다.

장수군은 지역 농산물 판로 확대를 위해 'RED-FOOD 직구마켓'과 온라인 쇼핑몰 '장수몰' 기본소득 결제 시스템을 운영하고 있으며 오는 7월부터는 문화·복지 콘텐츠를 결합한 '행복싸롱 이동장터'를 시범 운영할 계획이다.

순창군은 사회적경제 조직과 연계해 지역 농산물과 육류 배송체계를 구축하고 있으며 이동식 '온정장터'와 고령층 대상 'AI 로컬 버튼 서비스' 등 생활밀착형 사업도 추진할 예정이다.

lbs0964@newspim.com