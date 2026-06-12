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민선 9기 서울 구청장 당선자들 인수위 구성 '분주'…"정책 방향 설정"

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AI 핵심 요약

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  • 서울 각 구청장 당선자들이 7월1일 취임 앞두고 인수위를 잇따라 출범했다
  • 강북·강남·용산·서대문 인수위는 15명 내외 위원과 자문단으로 구성돼 공약 이행·정책 로드맵을 마련한다
  • 지방자치법에 따라 단체장 교체 지역 인수위 설치가 권장되며 활동기간·규모·비용 기준이 법으로 정해져 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공약 실행 방안·로드맵 마련 집중

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 내달 1일 임기 시작을 앞둔 민선 9기 서울 구청장 당선자들이 인수위원회를 속속 출범시키며 구정 밑그림 그리기에 분주하다.

12일 자치구들에 따르면 정창수 강북구청장 당선자는 11일 강북문화예술회관 행복실에서 인수위원회를 공식 출범시켰다. 인수위원장은 김상언 민주평화통일자문회의 강북구협의회장이 맡았으며, 부위원장은 남미희 (사)강북사회연대경제협의회 이사장이 선임됐다.

인수위는 15명의 위원으로 구성됐으며, 구민 의견을 듣기 위한 자문위원 18명이 뽑혔다. 인수위원들은 경제·복지·교육·안전 등 분야별 구정현황을 점검하고 민선9기 정책과 공약사업안을 수립한 후 활동 내용을 백서 형태로 발간할 계획이다.

정 당선인은 "인수위의 역할은 강북의 과제와 가능성을 살펴 구민과의 약속을 손에 닿는 정책으로 다듬는 일"이라며 "인수위원들이 현장의 목소리와 구민의 기대를 담아 강북구의 미래를 함께 그려가길 바란다"고 당부했다.

김현기 강남구청장 당선자도 같은 날 강남구보건소 인수위 회의실에서 출범식을 열었다. 인수위는 김의승 위원장(전 서울시 행정부시장)을 포함한 로봇·마이스(MICE)·복지·건축 등 각 분야 전문가 15명의 위원으로 구성됐으며, 이날부터 구정 정책 기조를 설정하고 공약별 추진 여건을 분석해 구체적인 실행계획, 단계별 정책 로드맵 마련 등의 업무를 수행한다.

김 당선자는 "인수위의 전문성과 경험을 바탕으로 강남에 필요한 변화를 속도감 있게 준비하겠다"며 "주요 공약의 실행 방안을 구체화해 민선9기 강남 대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.

김경대 용산구청장 당선자는 지난 10일 용산구종합행정타운에서 인수위 출범식을 개최했다. 인수위는 위원장 심교언, 부위원장 황종만 등 15명의 위원과 30명의 자문위원으로 구성됐다. 인수위원들은 글로벌도시개발, 안전·교통·인프라, 민생경제·통합복지, 행정·교육·문화관광 등 4개 분야별 분과에서 활동한다.

인수위는 공약 이행을 위한 세부 실행 방안을 마련할 예정이다. 김 당선자는 "인수위는 앞으로 4년간 용산의 미래를 설계하는 첫 출발점"이라며 "구민과의 약속을 정책과 사업으로 실현해 구민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 강조했다.

박운기 서대문구청장 당선자도 지난 10일 인수위를 출범하고, 더불어민주당 경선 경쟁자였던 조상호 전 서울시의원을 인수위원장에 앉혔다. 부위원장에는 2024년 제22대 총선에서 서대문구갑 국민의힘 예비후보로 출마했던 강철구 변호사를 선임하며 통합 의지를 부각했다.

인수위는 효율적 운영을 위해 전체 위원 규모를 15명으로 구성하고 별도의 자문위원단을 뒀다. 박 당선자는 "서대문구의 새로운 도약을 위해 정파적 이해관계를 넘어 오직 능력과 전문성만을 보고 인수위를 구성했다"며 "최고의 전문가들과 함께 완벽한 청사진을 완성하겠다"고 말했다.

한편 지방자치법 제105조는 지방자치단체장 당선인도 직 인수를 위한 실무조직인 인수위를 설치할 수 있도록 규정하고 있다. 인수위는 단체장 취임 전 지방정부 조직과 기능, 예산 등 현황을 파악하고 정책을 준비, 설정하는 역할을 한다. 활동 기간은 당선인 결정 때부터 임기 시작일 이후 20일 이내까지다.

설치 여부가 의무 사항은 아니지만, 정부는 단체장이 교체되는 지역에는 가급적 인수위를 운영하도록 안내하고 있다. 광역단체장은 20명 이내, 시장·군수·구청장 등 기초단체장은 15명 이내로 인수위를 구성할 수 있으며, 운영 비용은 지방비로 충당하게 된다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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