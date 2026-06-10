손배찬 파주시장 당선인, 인수위 명단 공개...실무형 조직 밑그림

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위원장 조성환·부위원장 최유각 임명

오는 12일 금촌어울림센터 인수위 개소



[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 민선 9기 손배찬 당선인의 시정 운영 밑그림을 그릴 파주시장직 인수위원회의 주요 구성원 명단이 공개됐다.

손배찬 파주시장 당선인.[사진=손배찬 시장 당선인]

이번 인수위원회는 지역 사정을 잘 아는 현역 지방의원과 정책 실무 전문가를 중심으로 꾸려진 것이 특징이다. 당선인이 정치를 시작한 이래 지금까지 일관되게 지켜온 '실사구시(實事求是)' 정신을 바탕으로 한 실무형 조직으로 꾸려진 것이 특징이다.

인수위를 이끌 위원장은 조성환 전 경기도의원이 맡았으며 부위원장에는 3선 파주시의원인 최유각이 선임됐다. 대변인은 이윤택 위원이 맡아 언론 및 시민과의 소통 창구 역할을 수행한다.

인수위원으로는 손성익·김순현 도의원 당선인, 이혜정 시의원, 설해원 위원 등이 참여한다. 특히 설해원 위원은 변호사로서 인수위 내 법률 검토와 제도적 기반 다지기에 기여한다.

인수위는 효율적이고 전문적인 업무 추진을 위해 총 3개의 분과 위원회로 세분화해 운영된다.

경제·교통·도시·환경·평화 분과에는 손성익·김순현 도의원과 이혜정 시의원, 설해원 위원이 참여해 지역 경제 활성화와 교통·도시 문제 해결을 전담한다.

기획·재정·행정농정 분과에는 서정민 박정 국회의원 수석보좌관과 선호림 전 LH 사업처장, 이종춘·손희정 도의원 당선인이 합류해 예산 구조 분석과 효율적인 행정 체계 및 농정 방향성을 검토한다.

문화·교육·복지·보건 분과에는 정덕봉 전 국민은행 부지점장과 박은주 도의원, 한천수 박정 국회의원 보좌관 그리고 이민재위원이 시민 삶의 질과 직결된 문화 콘텐츠 개발, 교육 환경 개선, 촘촘한 복지 및 보건 의료망 구축을 담당한다.

손배찬 파주시장 당선인의 인수위원회는 오는 12일 현판식을 기점으로 파주시 청사 각 부서별 업무 보고를 받고 주요 사업 현황 파악에 나설 계획이다.

향후 파주시 각 부서로부터 업무보고를 받은 뒤 핵심 공약을 구체화한 시정 과제를 도출하고 이를 바탕으로 민선 9기 출범을 위한 행보를 본격화한다는 방침이다.

skyimhan@newspim.com