전남광주특별시교육청, '1실 6국 체제'로 출범

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"기획조정실 신설…통합행정 컨트롤 타워"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주광역시교육청이 오는 7월 1일 통합특별시교육청 출범에 맞춰 '1실 6국'의 조직개편안을 확정했다고 12일 밝혔다.

개편안에 따르면 전남광주통합특별시교육청은 제1부교육감 직속 기구로 기획조정실을 신설하고 정책국, 교육국, 행정국, 미래교육국, 학교교육국, 교육행정국 등 6개 국 체제를 유지하는 '1실 6국 체제'로 출범한다.

광주시교육청 전경. [사진=박진형 기자]

이번에 신설되는 기획조정실은 재정전략기획담당관, 조직기획담당관, 정책기획담당관, 대외협력담당관으로 구성됐다.

이들 부서는 통합행정, 조직·재정 전략 수립, 교육정책 기획 및 조정, 대외협력 기능을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

조직 안정화를 위해 기존 6개 국은 현행 기능과 인력을 최대한 승계하도록 설계했다.

학교 지원, 교육과정 운영, 학생 교육활동 지원, 교육행정 서비스 등 현장과 밀접한 업무는 연속성을 유지해 통합 초기 학교 현장의 혼란과 행정 공백을 최소화할 계획이다.

광주시교육청 관계자는 "기획조정실을 중심으로 통합 추진 역량을 강화하는 한편 기존 조직의 전문성과 안정성을 유지해 통합교육청이 안착할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

bless4ya@newspim.com