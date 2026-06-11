조규일 진주시장 "우주항공 산업 육성 및 원도심 활성화"…9기 시정 청사진 제시

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우주항공산업 육성과 공공기관 유치

시민 의견 수렴 통한 지역 균형 발전

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 6·3 지방선거에서 무소속으로 출마해 3선에 성공한 조규일 진주시장이 우주항공산업 육성, 공공기관 2차 이전, 원도심 활성화 등 민선 9기 시정 구상을 밝혔다.

조규일 진주시장이 11일 오전 11시 시청 브리핑룸에서 민선 9기 당선 기자회견을 열고 "정당보다 인물과 정책을 선택해 준 결과"라며 "통합의 시정, 시민의 시정으로 나아가겠다"고 밝혔다.

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 6·3 지방선거에서 무소속으로 출마해 진주시장 3선에 성공한 조규일 진주시장이 11일 오전 시청 브리핑룸에서 '민선 9기 당선 기자회견'을 열고 당선 소감과 함께 향후 시정의 운영 방향을 밝히고 있다. 2026.06.11

선거 과정에서 제기된 갈등과 논란에 대해서는 "사실과 다른 부분은 바로잡되 이제는 통합의 시정으로 나아가겠다"며 "지지 여부와 관계없이 시민 의견을 폭넓게 수렴하겠다"고 말했다.

민선 9기 주요 과제로는 우주항공산업 중심의 성장 전략을 제시했다. 그는 "초소형 위성 발사와 항공우주 인프라 유치를 통해 기반을 구축했다"며 "실증센터 운영, 미래형 비행체 안전성 평가시설, 소재부품 시험 인프라 조성 등을 추진하겠다"고 강조했다.

이어 "우주항공 클러스터를 구축해 일자리와 지역경제 활성화로 연결하겠다"고 언급했다.

사천시와의 협력 필요성도 언급했다. 조 시장은 "우주항공산업은 서부경남 공동 과제"라며 "국도 33호선 우회도로와 광역 소각장 등 현안을 공동으로 해결하겠다"고 약속했다. 이를 위해 실무협의체를 구성하고 경남도와 중앙정부에 공동 건의할 계획이다.

혁신도시와 관련해서는 "공공기관 2차 이전 유치에 행정력을 집중하겠다"면스 "전략산업과 연계한 기관 유치와 함께 LH 이전 문제 대응, 발전공기업 통합 본사 유치 등을 추진하겠다"고 설명했다.

또 "남부내륙철도 개통에 대비해 역세권 개발과 교통 기반 확충, 복합 문화·체육시설 조성 등을 추진해 서부경남 거점 기능을 강화하겠다"고 덧붙였다.

원도심 활성화 방안도 제시했다. 시청 일부 기능 이전 검토와 주차장 확충, 규제 완화, 문화행사 확대 등을 통해 지역 균형발전을 도모하겠다는 계획이다.

조 시장은 "공약사업은 단계별로 추진하고 재원 확보와 행정 절차를 병행하겠다"며 "가능한 사업은 추가경정예산에 반영하고 국·도비 확보도 적극 추진하겠다"고 말했다.

이어 "진주시가 미래도시로 도약할 수 있도록 책임 있는 시정을 펼치겠다"고 다짐했다.

news2349@newspim.com