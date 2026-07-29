오리엔트바이오, 가평 제1·2센터 통합 운영

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 29일 가평 제1·2센터를 통합 운영 체제로 전환한다고 밝혔다.
- 생산·품질·운영 체계 일원화로 중복 업무를 줄이고 생산효율과 원가 경쟁력을 높이겠다고 했다.
- 통합 운영을 통해 수요 대응력과 품질 표준화를 강화하고 비임상시험수탁기관·AI 기반 비임상 플랫폼 사업 확대도 추진하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 연구 인프라 전문기업 오리엔트바이오가 경기도 가평 제1·2센터를 통합 운영 체제로 전환한다고 29일 밝혔다. 생산·품질관리·운영체계를 일원화해 생산성과 수익성을 높이기 위한 조치다.
회사에 따르면 그동안 분리 운영해 온 생산시설을 하나의 체계로 묶어 중복 업무를 줄이고 시설 및 인력 활용도를 높일 계획이다. 이를 통해 생산 효율과 원가 경쟁력을 높인다.
가평 제1·2센터는 약 8000여평 부지에 12개 첨단 사육동을 갖춘 국내 최대 규모의 실험동물 생산기지다. 제1센터는 국제 기준의 고품질 무균 실험동물 생산시설과 연구소를 운영하고 있으며, 제2센터는 특정병원체부재(SPF) 및 바이러스항체부재(VAF) 기준을 충족하는 실험동물 생산시설을 운영 중이다.
두 센터에서는 미국 찰스리버에서 도입한 국제표준 유전계통(IGS)의 모체를 기반으로 마우스, 기니피그 등 다양한 연구용 설치류를 생산한다. 생산된 실험동물은 국내 제약·바이오기업과 대학, 정부출연연구기관 등에 공급되고 있다.
오리엔트바이오는 통합 운영을 통해 생산계획과 사육공간을 효율적으로 재배치하고 생산정보 및 품질관리 시스템을 통합 운영할 예정이다. 연구기관의 수요 변화에 신속하고 유연하게 대응하고 품질관리 기준 표준화를 통해 제품의 균일성과 신뢰성을 높일 계획이다.
회사 관계자는 "통합 운영 결정은 생산성과 품질관리 수준을 높이는 동시에 원가 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 결정"이라며 "국내 최고 수준의 실험동물 생산 인프라를 기반으로 안정적이고 신뢰도 높은 연구용 생물자원을 공급하고, 지속적인 경영 효율화를 통해 기업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
한편 오리엔트바이오는 캄보디아 영장류 비임상시험수탁기관(CRO) 사업 확대와 인공지능(AI) 기반 비임상 플랫폼 구축 등을 추진하고 있다.
nylee54@newspim.com