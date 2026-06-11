경동제약 비만 치료제 후보물질, 최신 초록 선정

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아울바이오와 월 1회 세마글루타이드 제형 공동 개발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 경동제약과 아울바이오가 공동 개발 중인 월 1회 투여 세마글루타이드 비만 치료제 후보물질 'AUL009'의 임상 결과가 미국당뇨병학회 2026(ADA 2026) 최신 초록으로 선정됐다.

11일 경동제약은 AUL009의 인체 대상 약동학(PK) 및 안전성 평가 임상 결과를 ADA 2026에서 발표했다고 밝혔다.

AUL009는 아울바이오의 장기지속형 약물전달 플랫폼 '엑스티나(Xtina)' 기술을 적용한 1개월 지속형 세마글루타이드 주사제다. 주성분인 세마글루타이드는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제 계열 약물이다.

사진은 ADA 2026에서 AUL009 임상 데이터 소개 현장. [사진=아울바이오]

이번 임상은 성인 남성을 대상으로 무작위 배정 방식으로 진행됐다. 회사 측은 단 1회 투여로 30일 이상 혈중 약물 농도가 유지되는 결과를 확인했다고 설명했다.

AUL009는 기존 주 1회 주사제 대비 주사 직후 약물이 과도하게 방출되는 '초기 과다 방출' 현상을 억제하도록 설계됐다. 회사는 이를 통해 투여 초기 나타날 수 있는 메스꺼움, 구토 등 위장관 부작용을 줄이고 환자 순응도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

투약 편의성도 후보물질의 특징으로 제시됐다. 일반적인 장기 지속형 주사제는 약물 입자 크기 때문에 상대적으로 두꺼운 바늘이 필요한 경우가 있다. AUL009는 27게이지(G) 초미세 바늘로도 투약이 가능하도록 설계됐다.

경동제약 관계자는 "이번 ADA 2026 발표를 통해 AUL009의 약동학적 특성과 안전성을 국제 학술 무대에서 확인했다"며 "아울바이오와의 협력을 바탕으로 사업화와 시장 진출을 추진하겠다"고 말했다.

아울바이오 관계자는 "AUL009는 투약 편의성을 높이면서 부작용을 줄이는 방향으로 개발 중인 비만 치료제 후보물질"이라며 "글로벌 제약사와 기술 이전 및 전략적 파트너십 구축을 추진하겠다"고 말했다.

경동제약은 2022년 아울바이오에 전략적 투자를 단행했다. 2024년에는 AUL009 공동개발과 함께 추가 전략적 투자계약을 체결했다.

경동제약은 최근 고순도 원료의약품(API) 합성 기술을 기반으로 필수의약품 국산화 국책과제 주관연구기관에 선정됐다.

dconnect@newspim.com