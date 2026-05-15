경동제약, 1분기 영업이익 24억원·전년比 57.6% ↑

AI 핵심 요약beta
- 경동제약이 15일 1분기 실적 개선 추세를 이어가고 있다고 밝혔다
- 1분기 매출 478억원·영업이익 24억원·순이익 47억원으로 수익성이 크게 개선됐다
- 만성질환 치료제 포트폴리오와 비용 구조 개선을 바탕으로 성장과 주주가치 제고 전략을 추진하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전문의약품 전문기업 경동제약이 주력 제품의 고른 판매 증가와 효율적 비용 집행을 통해 수익성 개선 추세를 이어가고 있다고 15일 밝혔다.
이날 경동제약은 1분기 연결기준 매출액 478억원, 영업이익 24억원을 달성했다고 전했다. 전년동기대비 매출액은 4.6%, 영업이익은 57.6% 성장했다. 마케팅 대행 체제가 성공적으로 안착되며 매출 증가는 물론 비용 절감 효과가 지속적으로 확대되고 있다.
당기순이익은 47억원으로 전년동기대비 190.6% 증가했다. 회사는 미래 성장동력 확보를 위해 운용 중인 금융상품에서 높은 평가이익과 배당수익이 발생하며 영업외 수익이 크게 늘어난 결과라고 설명했다.
특히 실적 개선 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망된다. 고지혈증치료제 '듀오로반정', 혈압강하제 '발디핀정', 당뇨병 치료제 '다파진정'·'다파메트서방정' 등 만성질환 치료제 중심으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구축하고 있기 때문이다. 또한 생산 효율화와 비용 구조 개선 효과도 확대될 것으로 예상된다.
회사 관계자는 "안정적인 제품 포트폴리오 구축, 마케팅 대행체제 안착, 비용 구조 개선 등으로 실적이 지속 성장하고 있다"며 "우량한 재무구조 및 현금창출 능력을 기반으로 연구개발 강화, 외부 유망기업 투자 및 협력 확대 등 다양한 성장동력 확보 전략을 추진할 것이며 주주가치 제고정책도 지속적으로 이어갈 것"이라고 밝혔다.
한편 경동제약은 우량한 재무구조를 바탕으로 높은 배당 기조를 유지하는 등 꾸준한 주주환원 정책을 펴고 있다.
nylee54@newspim.com