아이센스 CGM '케어센스 에어', 벨기에 공보험 등재

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벨기에 공보험 등재로 유럽 보험 적용 국가 10곳 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이센스의 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'가 벨기에 공보험 급여 적용 기기 목록에 등재됐다. 독일과 영국에 이어 벨기에에서도 보험 채널 진입 기반을 확보하면서 유럽 내 CGM 급여 적용 국가가 확대됐다.

11일 아이센스는 자사 CGM 케어센스 에어가 벨기에 국립건강보험기관(INAMI)의 당뇨병 컨벤션 급여 적용 기기 목록에 등재됐다고 밝혔다.

당뇨병 컨벤션은 INAMI와 병원 간 협약을 기반으로 운영되는 당뇨병 관리 프로그램이다. 당뇨병 컨벤션 센터로 인정된 병원은 INAMI로부터 포괄 예산을 지원받고, 등록 환자에게 CGM 등 당뇨병 관리 서비스를 제공한다.

아이센스 로고. [사진=아이센스]

케어센스 에어는 이번 등재로 벨기에 보험 채널 내 급여 적용 기기로 인정받았다. 아이센스는 이를 통해 벨기에 내 병원 채널을 중심으로 실사용 기반을 마련했다.

아이센스의 올해 1분기 CGM 매출액은 약 84억원으로 전년 동기 대비 172% 증가했다. 회사는 해당 매출이 분기 기준 최대 실적이라고 설명했다.

아이센스는 지난 4월 독일 공보험(GKV)과 영국 국민보건서비스(NHS)에 케어센스 에어를 추가 등재했다. 이번 벨기에 등재까지 완료되면서 케어센스 에어의 보험 등재 완료 국가는 한국, 영국, 에스토니아, 헝가리, 폴란드, 체코, 크로아티아, 이스라엘, 독일, 벨기에 등 10개국으로 늘었다.

회사는 주요 국가별 보험 등재를 계속 추진하고 있다. 올해 9개국 이상에서 케어센스 에어를 신규 출시하는 것도 계획하고 있다.

아이센스 관계자는 "올해 CGM 매출 400억원 목표 달성을 위해 글로벌 보험 등재 확대와 시장 확대를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com