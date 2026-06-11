선인자동차, 창원에 포드·링컨 서비스센터 개장

AI 핵심 요약beta
- 선인자동차가 11일 창원시에 포드·링컨 공식 서비스센터를 개장했다
- 경남 유일 서비스센터로 보증수리·점검·순정부품 서비스를 제공한다
- 7월 15일까지 방문 고객에 골프 우산 증정하며 차별화된 서비스 강화를 밝혔다
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보증수리·정기점검 제공
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포드·링컨 공식 딜러사 선인자동차는 창원시 성산구 정동로에 서비스센터를 개장했다고 11일 밝혔다.
경남 지역 유일의 공식 서비스센터인 이곳은 창원·마산·진해 등 인근 지역 고객들을 대상으로 보증수리, 정기점검, 순정부품 서비스를 제공한다.
3층 규모의 센터는 1층 접수 및 상담 공간, 2층 고객 라운지, 3층 휴게 공간으로 구성됐다. 4개의 워크베이를 갖춘 정비 시설에는 공식 서비스센터 전용 진단 장비와 숙련된 서비스 인력이 배치돼 차량 점검부터 보증수리까지 체계적인 정비 서비스를 지원한다. 넉넉한 주차 공간도 마련했다.
선인자동차는 개장을 기념해 7월 15일까지 창원 서비스센터를 방문하는 고객에게 포드·링컨 골프 우산을 증정하는 이벤트를 진행한다.
선인자동차 장인우 대표는 "경남 지역 고객들께 새로운 서비스 거점을 선보이게 됐다"며 "차량 정비를 넘어 브랜드 가치와 차별화된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
올해 창립 30주년을 맞은 선인자동차는 현재 전시장 13곳과 서비스센터 26곳을 운영 중이다.
y2kid@newspim.com