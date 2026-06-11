AI 성장예측부터 구강관리까지…교육부, 영유아 건강증진 우수사례 첫 시상

지피·스마투스코리아 장관표창

발달지원 우수기관 2곳도 선정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국영유아보육·교육진흥원은 11일 한국영유아보육·교육진흥원에서 인공지능(AI) 신기술 등을 활용한 영유아 건강증진사업 우수사례 시상식과 사례공유회를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 문화·보육 현장에서 추진된 영유아 건강증진사업 우수사례를 발굴하고 어린이집과 유치원 등 영유아 생활터 중심의 건강관리 모델을 확산하기 위해 마련됐다. 교육부가 해당 분야 우수사례를 시상하는 것은 올해가 처음이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부와 진흥원은 지역사회와 협업해 영유아 건강증진사업을 추진한 사례를 대상으로 공적 심사 등을 거쳐 수상기관 4곳을 선정했다. 교육부 장관 표창은 성장예측 검진 분야의 ㈜지피와 구강 건강관리 분야의 ㈜스마투스코리아가 받는다. 한국영유아보육·교육진흥원장상은 영유아 발달지원 분야의 경기도장애인재활협회와 보담심리상담교육센터에 수여된다.

시상식에는 교육부와 진흥원 관계자를 비롯해 지역별 육아종합지원센터, 한국어린이집총연합회 관계자, 영유아 건강증진사업 관계자 등 30여명이 참석한다.

시상 이후에는 수상기관의 우수사례 발표가 이어진다. 충남의 성장예측 검진 사례는 영유아의 신장, 골격근량, 체지방량, 기초대사량 등 생체성분을 비교·분석해 연령별 성장 속도와 비만 위험도, 성조숙증 등 건강 문제를 예측하고 선제적으로 관리할 수 있도록 지원하는 내용이다.

인천의 구강 건강관리사업 사례도 소개된다. 이 사업은 인체에 무해한 가시광선을 활용해 영유아의 구강 상태를 촬영하고 충치·부정교합·파절 등 위험 요인을 실시간으로 확인해 치아 건강상태를 앱으로 저장·관리·공유하는 방식이다.

발달지연 또는 장애위험 영유아를 지원한 경기·강원 지역 사례도 공유된다. 이들 사례는 장애인재활센터 등 지역 사회복지시설을 활용해 발달검사, 부모상담, 교사 연수, 치료 연계 안내 등을 제공함으로써 실수요자의 접근성과 편의성을 높인 점이 특징이다.

교육부는 이번에 선정된 우수사례를 한국영유아보육·교육진흥원과 각 지역 육아종합지원센터 누리집 등에 게시해 교육·보육 현장에 확산할 계획이다. 이를 통해 영유아 건강 문제를 조기에 발견하고, 가정과 기관, 지역사회가 함께 대응하는 체계를 강화한다는 방침이다.

강민규 교육부 영유아정책국장은 "우리 아이들을 위한 건강증진 사업이 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 새로운 시각으로 노력해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "우리 아이들의 건강은 앞으로 우리나라 건강의 바탕이 된다. 앞으로 좋은 사례들을 지속적으로 발굴하고 널리 알릴 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com