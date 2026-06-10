BTS '다이너마이트', 해외 아티스트 최초 日 오리콘서 9억 스트리밍

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 10일 일본 오리콘에서 단일곡 9억 회 재생을 최초로 돌파했다
- 다이너마이트는 누적 9억95만 회로 해외곡 최초·통산 8번째 9억 재생을 기록했다
- 퍼미션 투 댄스도 누적 5억 회를 넘기며 BTS는 해외 가수 최초로 세 곡 5억 스트리밍을 보유했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 오리콘 차트에서 해외 아티스트 최초로 단일곡 누적 재생 수 9억 회를 돌파했다.
10일 발표된 최신 오리콘 주간 스트리밍 랭킹(6월 15일자, 2026년 6월 1일～7일 집계) 기사에 따르면, 방탄소년단의 글로벌 히트곡 '다이너마이트(Dynamite)'가 누적 재생 수 9억 회를 넘었다.
이는 오리콘 역사상 통산 8번째로 9억 고지에 오른 작품이자 해외 아티스트로서는 최초다.
'다이너마이트'는 이번 주까지 누적 재생 수 9억 95만 회를 기록했다. 이로써 방탄소년단은 현지 톱 아티스트인 요아소비, 유우리, 오피셜히게단디즘, 미세스 그린 애플 등에 이어 차트 역사상 6번째 9억 뷰 고지를 밟은 아티스트가 됐다.
방탄소년단의 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)' 역시 같은 날 발표된 차트에서 누적 재생수 5억 회를 돌파했다.
또한 '다이너마이트', '버터(Butter)'에 이은 통산 3번째로 5억 스트리밍을 찍었다. 단일곡으로 누적 5억 스트리밍을 돌파한 해외 가수 역시 방탄소년단이 유일하다.
alice09@newspim.com