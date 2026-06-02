방탄소년단, 데뷔 13주년 기념 바이닐 발매…보너스 트랙 수록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 기념일을 맞아 특별 바이닐(Vinyl)을 선보인다.

방탄소년단은 2일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 '아리랑(ARIRANG)' 의 리미티드 에디샨 바이닐 발매 소식을 전했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.15 alice09@newspim.com

오는 12일 공개되는 이번 바이닐에는 정규 5집 '아리랑' 전곡과 보너스 트랙인 '보이스 메시지: 러브 송(Voice Message: Love Song)', '노멀(NORMAL, 한국어 버전)'까지 총 16곡이 수록된다.

'보이스 메시지: 러브 송'은 이번 앨범의 키 메시지인 '왓 이즈 유어 러브 송(What Is Your Love Song?)'이라는 질문을 다룬다.

멤버들이 이를 주제로 솔직하고 편안하게 나눈 대화를 보이스 메시지 형태로 담았다. 팀의 정체성과 사랑이라는 보편적 감정을 다룬 '아리랑'의 기획 의도를 확장한다.

정규 5집의 수록곡 '노멀'의 한국어 버전도 만날 수 있다. 이 곡은 화려한 스포트라이트 이면의 공허함과 두려움, 평범한 일상에 대한 생각을 다룬다. 멤버들은 담담하고 힘 있는 목소리로 자신들의 생각을 들려준다.

방탄소년단은 이번 바이닐을 통해 '아리랑'의 여정을 확장하는 동시에 데뷔 13주년을 맞은 팀의 현재와 진심을 한층 깊이 전한다. 바이닐과 관련한 자세한 내용은 이들의 위버스 공식 채널에서 확인 가능하다.

alice09@newspim.com