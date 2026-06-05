방탄소년단 '아리랑', 빌보드 재팬 '핫 앨범'서 1위

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타이틀곡 '스윔', 종합 노래 차트 '핫 100'에서 38위 진입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 빌보드 재팬 상반기 랭킹에서 상위권에 이름을 올렸다.

5일 빌보드 재팬이 발표한 2026 상반기 결산(2025년 11월 24일~2026년 5월 24일 집계)에 따르면 지난 3월 20일 발매된 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 종합 앨범 랭킹인 '핫 앨범' 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.03 alice09@newspim.com

타이틀곡 '스윔(SWIM)'와 수록곡 '2.0'은 종합 노래 차트 '핫 100'에 각각 38위, 87위로 진입했다.

'아리랑'은 CD 판매량과 스트리밍에서 각각 1위를 기록했으며 다운로스에서는 2위에 안착했다. 이는 발매 약 두 달만의 성적으로상반기 차트의 주요 부문에서 두각을 드러냈다.

방탄소년단은 종합 아티스트 랭킹인 '아티스트 100'에서 6위에 올랐다. 미세스 그린 애플, 백넘버, 요네즈 켄시, 스노우맨 등 일본에서 높은 대중성과 팬덤을 보유한 가수들이 해당 차트 상위권을 빼곡히 점령했고 10위권에 이름을 올린 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.

앞서 지난 3일 빌보드 재팬이 발표한 최신 차트(6월 3일 자)에 따르면 '아리랑'은 '핫 앨범' 1위에 올라 통산 9번째 정상을 찍었다. '스윔'은 '핫 100' 21위에 자리하며 여전히 흥행을 이어가고 있다.

방탄소년단은 데뷔 13주년을 맞아 오는 12, 13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 '방탄소년단 월드 투어-아리랑-인 부산'을 개최한다. 이들의 월드투어는 부산에 이어 북미, 유럽, 아시아에서 총 34개 도시, 86회 공연으로 진행된다.

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