방탄소년단 '스윔', 스포티파이서 5억 스트리밍 돌파…올해 최초 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다.

26일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단의 '스윔'은 지난 26일 기준 누적 재생 수 5억 회를 넘어섰다. 이는 올해 전 세계 발표된 곡 중 최초 기록이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.03 alice09@newspim.com

이 곡은 세계적인 열풍을 증명하듯 지난 25일(현지시간) 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards, AMA)'에서 '송 오브 더 서머' 수상 영예를 안았다. 발매 후 단 6일간의 성적으로 후보에 오른 뒤 수상까지 거머쥐어 글로벌 히트곡의 파급력을 입증했다.

방탄소년단은 "어떤 상황에서도 계속 헤엄쳐 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자"라는 소감을 남겼다.

'스윔'은 2026년 최고의 여름 노래다운 압도적 성적을 거뒀다. 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 1위로 진입 후 현재까지 8주 동안 차트인을 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

지난 3월 28일 발표된 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(3월 27일~4월 2일 자)에서는 2위에 자리하면서 팀 자체 신기록을 썼다. 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 4주 연속 1위를 수성한 바 있다.

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