[글로벌 마켓 리포트 6월 10일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 9일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 86.10포인트(0.17%) 상승한 5만872.11에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 19.08포인트(0.26%) 내린 7386.65, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 250.84포인트(0.97%) 밀린 2만5678.82를 각각 기록했다.

반도체 관련주는 전날의 반등을 이어가지 못했다. 마이크론 테크놀로지는 1.41% 하락했고 브로드컴도 1.12% 밀렸다. S&P 500 기술 지수는 4% 이상 하락한 후 일부 손실을 만회했다. 필라델피아 반도체 지수는 정규장 초반 3% 상승했다가 한때 8.6%까지 낙폭을 확대하기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 헬기 격추를 이유로 이란에 대한 대응을 예고한 점도 투자 심리를 위축시켰다. 장중 나스닥 지수는 3%대 낙폭을 기록하기도 했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

투자자들은 일론 머스크의 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 있다. 일부 전략가들은 투자자들이 포트폴리오에서 스페이스X를 위한 공간을 마련하기 위해 반도체주에서 차익 실현에 나설 가능성이 있다고 분석했다.

12일 시장 데뷔에 앞서 11일 IPO 공모가가 확정되는 스페이스X는 1조7500억 달러의 기업 가치로 사상 최대인 750억 달러 조달을 목표로 한다.

◆ 유가 3% '뚝', 금도 1% 하락

국제유가는 변동장세를 보인 끝에 하락 마감했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 3.10달러(3.4%) 내린 88.20달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 2.80달러(3.0%) 하락한 91.45달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유는 4월 17일 이후, WTI는 5월 29일 이후 가장 낮은 종가를 기록했다. 또한 브렌트유가 기술적 지지선으로 여겨지는 100일 이동평균선 아래에서 마감한 것은 올해 1월 이후 처음이다.

이날 이스라엘은 레바논 남부 도시 티레를 공습해 최소 8명이 숨지고 수십 명이 다치면서, 가까스로 유지되던 중동 휴전이 다시 위협받고 있다. 여기에 호르무즈해협에서 발생한 미군 아파치 헬기 격추 사건도 긴장을 끌어올렸다.

미국 에너지정보청(EIA)은 이란 전쟁의 영향으로 2026년 세계 석유 생산량이 하루 평균 9,900만 배럴(bpd)로 감소할 것으로 전망했다. 이는 2025년 기록적인 수준인 1억610만 배럴보다 크게 줄어든 수치다. 또한 세계 원유 수요가 2025년 하루 1억400만 배럴에서 2026년 1억290만 배럴로 감소할 것으로 예상했다.

지난 8일(현지시간) 이란 반다르아바스 해변에서 바라본 호르무즈 해협 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

금 가격은 1% 넘게 하락했다. 시장 전반의 매도세가 확산된 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 추가 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 강화된 영향이다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 1.8% 하락한 온스당 4,286.40달러에 거래를 마쳤다.

◆ 미 국채금리·달러 동반 하락

미국 국채 수익률과 달러화는 동반 하락했다.

이날 미국 국채시장에서 연준 정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.127%를 기록했다.

벤치마크인 10년물 국채 수익률도 1.8bp 내린 4.532%를 나타냈다. 2년물과 10년물 금리 차는 40.4bp로 확대되며 수익률 곡선은 다소 가팔라졌다.

시장 참가자들은 10일 발표되는 5월 CPI가 향후 연준의 금리 경로를 결정할 핵심 변수로 보고 있다. 지난주 발표된 미국 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 연준의 추가 금리 인상 가능성이 다시 부각된 상태다.

외환시장에서는 미 달러화가 주요 통화 대비 소폭 약세를 보였다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 0.09% 하락한 99.95를 기록하며 다시 100선 아래로 내려왔다. 전날에는 100.21까지 오르며 4월 이후 최고 수준을 기록했었다. 유로화는 달러 대비 0.07% 상승한 1.154달러를 기록했고, 일본 엔화는 달러당 160.37엔까지 약세를 이어갔다.

미국 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시도 혼조 마감

유럽 주요국 증시도 중동 상황에 주목하며 혼조세로 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.09포인트(0.50%) 내린 618.64로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 183.16포인트(0.74%) 하락한 2만4433.06에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 145.87포인트(1.41%) 떨어진 1만227.33으로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 4.14포인트(0.05%) 오른 8203.43에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 54.63포인트(0.11%) 상승한 5만262.76으로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 48.40포인트(0.27%) 내린 1만8174.70에 마감했다.

시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 오는 11일 열리는 통화정책회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 널리 예상하고 있다. 로이터 통신은 "투자자들은 이번 회의 이후 추가 긴축 가능성에 대한 ECB 신호에 더욱 주목하고 있다"고 했다.

주요 업종 중에서 최근 변동성이 컸던 기술주는 장 초반 안정되는 모습을 보였으나 결국 1.3% 하락 마감했다. 미국 증시 기술주 약세 흐름을 뒤따른 것으로 해석됐다.

광산주와 에너지주가 각각 2.5%, 2.4% 떨어지며 가장 큰 낙폭을 기록했다.

통신주도 2% 하락했다. 미국 반도체 기업 엔비디아가 차세대 이동통신망 기술 개발에 나설 경우 잠재적 위험이 발생할 수 있다는 보고서가 나왔다는 이유로 스웨덴 통신장비 업체 에릭슨과 핀란드 통신장비 업체 노키아가 큰 폭의 하락세를 보였다.

wonjc6@newspim.com