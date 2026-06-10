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2026.06.10 (수)
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유럽증시, 이란·이스라엘 휴전 지속될까 저울질하며 혼조 마감… ECB 이틀 후 금리 결정

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AI 핵심 요약

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  • 유럽 주요국 증시는 9일 중동 긴장과 불확실성 속 혼조세로 마감했다.
  • 트럼프는 이란과 2~3일 내 전쟁 종식 합의 가능성을 언급했지만 이스라엘·레바논 교전과 미 헬기 격추로 긴장은 이어졌다.
  • ECB의 11일 금리 인상 가능성과 기술·에너지·통신주 약세 속에 이탈리아 은행주 인수·매각 소식으로 관련 종목이 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국의 증시가 9일(현지 시각) 혼조세로 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 또 다시 이란 전쟁이 곧 끝날 수 있다는 취지의 발언을 내놨지만 시장은 이스라엘과 이란이 충돌을 멈출지에 대해 확신을 갖지 못하는 모습이었다.

유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정을 앞두고 투자자들은 향후 통화 정책 방향에 촉각을 곤두세웠다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.09포인트(0.50%) 내린 618.64로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 183.16포인트(0.74%) 하락한 2만4433.06에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 145.87포인트(1.41%) 떨어진 1만227.33으로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 4.14포인트(0.05%) 오른 8203.43에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 54.63포인트(0.11%) 상승한 5만262.76으로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 48.40포인트(0.27%) 내린 1만8174.70에  마감했다.

영국 런던의 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 전날 뉴욕에서 열린 미국프로농구(NBA) 파이널 경기 관람 후 기자들에게 "핵무기를 어떤 방식으로도 허용하지 않는 매우 좋은 합의가 최종 단계에 와 있다"고 했다. 그러면서 "전쟁을 끝낼 수 있는 합의가 2~3일 안에 이뤄질 수 있다"고 했다. 

그는 이란과 합의가 성사될 경우 호르무즈 해협도 즉각 개방될 것이라고 했다. 

하지만 중동 정세를 둘러싼 투자 심리는 여전히 신중했다.

이스라엘은 이란과의 교전은 중단하면서도 레바논에 대한 공습은 계속했다. 레바논 보건부는 "이스라엘군이 남부 해안 도시 티레 전역에 공습을 가해 8명이 사망했다"고 밝혔다. 

이란은 이스라엘의 레바논 공격이 계속된다면 추가로 무력 행사에 나설 수 있다고 경고했다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 성명을 통해 "레바논 남부를 포함해 적(이스라엘)의 침략과 악행이 계속되면 이전보다 훨씬 더 강력하고 압도적인 조치를 하겠다"고 밝혔다. 

이란이 미국의 헬기를 격추한 것도 상황을 더욱 악화시킬 수 있다는 관측이 나왔다.

트럼프 대통령은 전날 호르무즈 해협 인근에서 아파치 헬기 한 대가 추락한 것과 관련 "이란이 격추했다. 미국은 반드시 대응해야 한다"고 말했다. 

미국 자산운용사 프랭클린 템플턴의 포트폴리오 매니저 크레이그 캐머런은 "글로벌 시장은 지난 1~2주 동안 사실상 박스권에 머물렀다"며 "중동 상황과 아시아 및 미국 시장에서 나타나는 인공지능(AI) 관련 변동성이 영향을 미치고 있다"고 했다.

시장에서는 ECB가 오는 11일 열리는 통화정책회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 널리 예상하고 있다. 로이터 통신은 "투자자들은 이번 회의 이후 추가 긴축 가능성에 대한 ECB 신호에 더욱 주목하고 있다"고 했다. 

영국 투자 플랫폼 웰스 클럽의 수재너 스트리터 수석 투자전략가는 "ECB가 행동에 나설 가능성이 높아 보이지만 과도한 긴축에 나서지는 않을 것"이라며 "성장을 더욱 둔화시킬 정도로 지나치게 강한 정책을 시행하려 하지는 않을 것"이라고 말했다. 이어 "향후 전망은 아마도 '일단 상황을 지켜보자'는 쪽이 될 것"이라고 예상했다. 

주요 업종 중에서 최근 변동성이 컸던 기술주는 장 초반 안정되는 모습을 보였으나 결국 1.3% 하락 마감했다. 미국 증시 기술주 약세 흐름을 뒤따른 것으로 해석됐다. 

광산주와 에너지주가 각각 2.5%, 2.4% 떨어지며 가장 큰 낙폭을 기록했다.

통신주도 2% 하락했다. 미국 반도체 기업 엔비디아가 차세대 이동통신망 기술 개발에 나설 경우 잠재적 위험이 발생할 수 있다는 보고서가 나왔다는 이유로 스웨덴 통신장비 업체 에릭슨과 핀란드 통신장비 업체 노키아가 큰 폭의 하락세를 보였다.

방산주는 0.7% 하락했다. 미국 투자은행 모간스탠리가 유럽 방산주에 대한 투자 의견을 2년여 만에 처음으로 '비중확대'에서 '중립(Equal-weight)'으로 하향 조정한 데다 향후 실적 전망도 낮춰 잡았기 때문이다.

기업별로는 이탈리아 금융업계가 다시 주목받았다. 이탈리아 은행 몬테 데이 파스키 디 시에나(MPS)가 경쟁사인 인테사 산파올로와 방코 BPM으로부터 인수 제안을 받으면서 유로존 은행권의 시장 점유율 경쟁이 한층 치열해졌다.

인테사 산파올로는 경쟁당국의 우려를 완화하기 위해 MPS 지점 635곳과 브랜드를 이탈리아 보험사 유니폴에 매각하는 별도 계획도 발표했다.

이 소식에 MPS 주가는 2.6% 상승했고, 방코 BPM과 인테사 산파올로도 각각 약 1% 올랐다. 이탈리아 은행 BPER 방카와 유니폴은 각각 4.7%, 2.9% 상승했다.

ihjang67@newspim.com

 

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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