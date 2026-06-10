락인컴퍼니, 모바일 보안 키패드 'LIKEY' GS인증 1등급 획득

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금융·공공 모바일 서비스 공략 본격화

입력정보 보호 기술·운영 안정성 공식 인정

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 모바일 앱 보안 전문기업 락인컴퍼니가 자사 모바일 보안 키패드 서비스 'LIKEY(라이키)'로 국가 공인 소프트웨어 품질 인증인 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다.

금융·핀테크는 물론 공공기관까지 모바일 보안 수요가 확대되는 가운데 기술력과 안정성을 공식 인정받으며 시장 공략에 속도를 낼 전망이다.

락인컴퍼니는 10일 한국정보통신기술협회(TTA)가 운영하는 GS인증 평가에서 LIKEY가 최고 등급인 1등급을 획득했다고 밝혔다.

GS인증은 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 사용성, 성능 효율성, 유지보수성 등을 종합적으로 평가하는 국가 공인 품질 인증 제도다. GS인증 1등급은 기술 완성도와 제품 안정성이 우수한 소프트웨어에 부여된다.

이번 인증을 통해 LIKEY는 모바일 환경에서 입력되는 민감정보 보호 기술과 서비스 운영 안정성을 공식적으로 검증받게 됐다.

락인컴퍼니가 국가 공인 품질 기반으로 금융·공공 모바일 보안시장을 공략하고 있다. [락인컴퍼니 제공]

LIKEY는 모바일 금융거래, 본인인증, 간편결제, 회원 로그인 등 주요 서비스 구간에서 사용자가 입력하는 비밀번호와 계좌번호, 카드번호, PIN번호 등의 민감정보를 보호하는 모바일 전용 보안 키패드 솔루션이다.

특히 동일한 정보를 입력하더라도 매번 다른 데이터를 생성하는 방식으로 보안성을 높였으며, 랜덤 배열 키패드, 입력값 암호화, 입력 허용 시간 제한 등의 기능을 통해 정보 탈취와 해킹 시도를 차단하도록 설계됐다.

사용자 경험 측면도 강화했다. 금융사나 플랫폼 기업이 자사 브랜드 아이덴티티에 맞춰 디자인과 색상을 적용할 수 있도록 UI 커스터마이징 기능을 제공해 금융 앱뿐 아니라 커머스, 멤버십, 공공 서비스 등 다양한 모바일 환경에 적용할 수 있다는 설명이다.

최근 금융권과 공공기관을 중심으로 모바일 서비스 보안성 검증 요구가 강화되면서 입력정보 보호 솔루션 시장도 빠르게 성장하고 있다. 특히 비대면 금융거래와 모바일 인증 서비스가 확대되면서 사용자 입력 단계에서의 보안 중요성이 더욱 커지고 있다는 분석이다.

최명규 락인컴퍼니 대표는 "LIKEY의 GS인증 1등급 획득은 모바일 입력정보 보호 기술의 품질 경쟁력과 서비스 안정성을 동시에 인정받은 결과"라며 "검증된 모바일 보안 키패드 서비스를 기반으로 고객사의 보안 신뢰도를 높이고 금융·공공 모바일 서비스 시장 공략을 본격화하겠다"고 말했다.

락인컴퍼니는 이번 GS인증을 계기로 금융·핀테크 시장을 넘어 공공기관과 플랫폼 서비스 분야까지 LIKEY 공급을 확대하며 모바일 보안 사업을 강화할 계획이다. 금융 보안 규제 강화와 디지털 전환 확산에 따라 모바일 입력정보 보호 시장에서도 경쟁이 한층 치열해질 것으로 업계는 전망하고 있다.

windy@newspim.com